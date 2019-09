Eisenband no aceptó cargos por compra fraudulenta de centro comercial

Seis intentos después, la Fiscalía le imputó cargos este lunes el empresario Leo Eisenband por la compra presuntamente fraudulento de un centro comercial en Barranquilla, al cual se le habría bajado el avalúo catastral a cambio de dádivas.



Según el ente investigador, esta compra estuvo rodeada de "varias maniobras fraudulentas", en las que, según el escrito de acusación, Eisenband habría actuado como autor de los hechos delictivos.



Se trata del inmueble Centro Comercial Villa Country, que fue dado en extinción de dominio a favor de la Nación. Los hechos que rodean los presuntos delitos ocurrieron entre 2007 y 2012, en Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Estados Unidos.

Entre quienes habrían participado de estos hechos fue mencionado el exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz, Camilo Bula y, como comprador, Leo Eisenband, exdirectivo de Fedco, quien no aceptó los cargos en su contra.

Para este martes está programada la audiencia para pedir la medida de aseguramiento en contra de Eisenband.



Entre las maniobras, la Fiscalía mencionó asambleas extraordinarias a las que no fueron convocados todos los accionistas, así como la entrega de dádivas para que el avalúo catastral fuera más bajo de lo que debía ser, y así afectar el avalúo comercial.



Además, que cuando Camilo Bula fue nombrado como liquidador, mientras Albornoz estaba al frente de la desaparecida DNE, Bula no cumplía con los requisitos porque no estaba inscrito ante la Superintendencia de Sociedades.



La Fiscalía aseguró que Albornoz y Bula se reunieron en Miami para acordar cómo sería la venta del centro comercial. Entre esos acuerdos quedó establecido que la enajenación no se llevaría a cabo por unidades comerciales, sino en bloque.



Supuestamente, el empresario acordó una comisión ilegal de 2.000 millones para concertar la venta del centro comercial.



En este caso ya están condenados Bula, por peculado por apropiación y Fernando Navarro, por cohecho.



El centro comercial Villa Country era de propiedad del clan de la mafia Nasser Arena, por lo cual quedó en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes para su extinción en beneficio de la Nación. Sin embargo, con las maniobras usadas para su enajenación, el comprador Eisenband se habría ahorrado hasta 4.500 millones de pesos.



