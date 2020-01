Coronel (r) involucrado en crimen de Dimar Torres no acepto cargos

En la mañana de este jueves en los juzgados de Paloquemao se dio inicio a la diligencia de imputación de cargos contra el coronel en retiro Jorge Armando Pérez Amézquita y los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexánder Buriticá Duarte y William Alarcón Castrillón.



De acuerdo con la Fiscalía, los mencionados estuvieron relacionados con la muerte del excombatiente de las Farc, Dimar Torres, en hechos registrados el 22 de abril del 2019, en el espacio territorial ubicado en Convención, Norte de Santander.



La Fiscalía acusará a los exintegrantes del Ejército Nacional de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Al coronel en retiro Pérez Amézquita, en calidad de determinador del crimen, y a los soldados, como cómplices.



En tres ocasiones la imputación de cargos había sido suspendida. El martes 21 de enero se dilató la diligencia judicial porque la abogada del coronel en retiro Pérez no llegó - aludiendo que no pudo viajar desde Valledupar -.



El 19 de diciembre del año pasado, la imputación de cargos no se pudo realizar porque uno de los abogados de la defensa estaba sancionado.



Y la primera dilación se registró en septiembre (cinco meses después del crimen de Torres), debido a que la defensa solicitó que el caso fuera estudiado por la Justicia Penal Militar, no obstante que la investigación del crimen la venía desarrollando la Fiscalía.



Esto obligó a que la solicitud fuera remitida al Consejo Superior de la Judicatura, que concluyó que debía continuar en la justicia ordinaria.

Primera condena por el caso Torres

El cabo retirado del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo fue condenado a 20 años de prisión, al pago de una multa de 1.333 salarios mínimos y a una inhabilidad por el mismo tiempo de la pena impuesta, ya que de acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, Gómez fue quien disparó contra Torres.



“Segó sin ninguna justificación” la vida del exintegrante de las Farc Dimar Torres y era consciente de lo que estaba haciendo, afirmó el ente acusador.



Según la Fiscalía, Torres fue asesinado por el cabo segundo Gómez Robledo, supuestamente siguiendo órdenes del coronel (r) Jorge Pérez Amézquita.



