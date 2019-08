Juez contrataba a falsos abogados en su despacho: Fiscalía 

La Fiscalía le imputó cargos al magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Andrés Vargas, por su presunta responsabilidad en la entrega de judicaturas a estudiantes de derecho.

Los hechos, según relató el ente acusador, se habrían hecho cuando Vargas se desempeñaba como juez administrativo en Villavicencio donde al parecer certificó por lo menos a dos estudiantes y los nombró como funcionarios en su despacho sin cumplir los requisitos legales.



Por eso deberá responder por los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y fraude procesal. Cargos que no aceptó en la diligencia de este viernes ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

"Fue el doctor Carlos Andrés Vargas Castro quien en su condición de Juez Tercero Administrativo profirió esa resolución contraria a la ley que da cuentas del nombramiento de Edgar Javier Ávila Gómez como secretario nominado del juzgado", señaló la Fiscalía.



Al parecer Ávila Gómez no tenía título profesional y no cumplía con los requisitos para hacer parte de ese despacho. "Las certificaciones expedidas por la dirección de unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura dan cuenta que, una vez revisados los registros de las bases de datos que se constata que las cédulas de ciudadanía, (Ávila) no registra la calidad de abogado", señaló el ente acusador.



La Fiscalía dijo que como juez tercero actuó con "inobservancia" y con "contrariedad de la ley". "Refleja la oposición al formato jurídico de manera clara y abierta", manifestó el ente acusador.





