El contratista Jesús Eugenio Henao fue imputado por ser el presunto determinador del homicidio del exjefe de la Oficina de Regalías de Córdoba Jairo Alberto Zapa, quien fue asesinado en marzo de 2014.



La audiencia por este caso, que lleva años sin llegar a un punto final, se realizó ante un juzgado de control de garantías de Bogotá, el cual escuchó por parte del procesado que no aceptaba los cargos, pues junto a su abogado está en búsqueda de un preacuerdo con la justicia.



Una vez fue instalada la cita, el fiscal que lleva la investigación empezó a narrar los hechos en los que Henao habría sido el estratega para desaparecer a Zapa y luego dar la orden de matarlo.



Primero, el representante del ente acusador advirtió que Henao y Zapa eran amigos y que este último, como director de regalías en Córdoba entre 2013 y 2014, lo habría invitado a contratar con el departamento a cambio de supuestamente pagarle, de manera ilegal, un porcentaje de los contratos en los que Henao resultara favorecido.



Siguiendo el relato que expuso en la audiencia la Fiscalía, pasaron los meses y efectivamente varios contratos de ciencia y tecnología llegaron a las manos del imputado, por lo que tenía que pagarle las coimas a Zapa.

'Usted decidió matarlo': fiscal

“En fecha y lugar sin conocerse, a finales de 2013 y comienzos de 2014, con la finalidad de no pagar a Jairo el dinero acordado, y que además de ello usted se enteró de que Jairo le quitaría el control de sus empresas, usted decidió matarlo, para ese propósito contrató a Joice Rafael Hernández”, expresó el representante del ente acusador.



El nombre de Joice es determinante en esta historia porque él ya fue condenado por este crimen luego de llegar a un preacuerdo con las autoridades.



Antes del asesinato, Henao ya habría intentado acabar con la vida de su amigo. Para ello, supuestamente programó una reunión en enero de 2014 en las Islas del Rosario, lugar al que Zapa asistió tras la trampa que le tendió Henao.



Y es que el contratista le dijo al jefe de Regalías de Córdoba, según el fiscal, que el viaje se debía a una orientación para nuevos proyectos que iban a recibir por parte de expertas en biología marina. Eso, al parecer, era mentira y quien en verdad viajó desde Montería a las Islas habría sido Joice Rafael Hernández. Él era el encargado de asesinar a Jairo Zapa.



Para librarse de responsabilidad alguna, antes de ejecutar el plan macabro Henao le dijo a Zapa que tenía que irse a Cartagena, y aunque le habría asegurado que regresaba en la noche, llegó al otro día, "esperando que ya se le hubiera dado muerte al señor Zapa, pero por circunstancias desconocidas, falló el plan criminal", sentenció el fiscal.

En la audiencia, el supuesto responsable no aceptó cargos. Foto: Pantallazo de audiencia

El segundo plan de Henao

En la presunta idea de matar al jefe de la Oficina de Regalías para no pagarle la plata acordada por cada contrato, Jesús Eugenio Henao optó por un segundo plan, tras fallar en Islas del Rosario.



Para llevarlo a cabo, el contratista programó otra reunión, esta vez en una casa del barrio La Castellana, de Montería. Al lugar asistieron, de acuerdo con la Fiscalía, Jesús Henao, Carlos Pérez, Jairo Zapa, Joice Hernández y su novia. Almorzaron, tomaron algo de licor y hacia las 4 de la tarde, Henao y Pérez se fueron, dejando a Zapa con Joice y su pareja.



Desde ese día no se volvió a saber nada del paradero ni de la vida de Zapa, hasta el 1.° de agosto, cuando Joice manifestó haberlo matado e informó del paradero del cuerpo. En la declaración de ese entonces, el confeso asesino, quien cambió su estilo de vida repentinamente, afirmó que cometió el crimen porque Henao lo contrató.



Toda la descripción hizo parte de la imputación de la Fiscalía, que no pidió medida de aseguramiento en contra del procesado. Por parte de las víctimas, Juan Felipe Amaya, uno de sus abogados, expresó que espera que pronto se esclarezca este caso.



