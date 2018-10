Imputan cargos al exgobernador de Guainía, Óscar Rodríguez Sánchez

Ante el tribunal superior de Bogotá la Fiscalía le imputó dos delitos al exgobernador de Guainía, Óscar Armando Rodríguez Sánchez, por presuntas irregularidades en contratos firmados en el año 2013.



El exgobernador deberá responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Rodríguez no se allanó a cargos.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, en 2013 Rodríguez y el actual gobernador, Javier Eliécer Zapata Parrada, quien en ese entonces era secretario de Gobierno del departamento, habrían direccionado irregularmente la suscripción, administración y ejecución de cinco contratos y una interventoría para la construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado en diferentes localidades del corregimiento de Barrancominas en Inírida.



Para la construcción de estos proyectos se destinaron más de 5.500 millones de pesos, dando curso a la implementación y ejecución del Plan Departamental de Aguas, el cual, según las investigaciones, continuó bajo irregularidades el gobernador Zapata Parrado.



La Fiscalía afirmó que Zapata y Rodríguez “habrían seleccionado los contratistas, y con la presunta colaboración de la interventora, hicieron cambios a los diseños y condiciones del contrato, logrando así alterar la ejecución de los mismos”, debido a estas modificaciones actualmente ninguno de los acueductos se encuentra en funcionamiento.

El ente acusador manifestó que mientras Zapata presentaba un avance positivo de las obras de acueductos y alcantarillado, las visitas a las obras y sus informes comprobaban lo contrario.

Los documentos de las visitas decían que los acueductos de Carpintero, Minitas y Pueblo Nuevo tenían un avance de más del 80 por ciento pero estos "no corresponde lo vializado por el ministerio, no son funcionales y no están en funcionamiento".



En los departamentos La Unión y Mapirimana, el Gobernador manifestó avances significativos en las obras de acueductos y alcantarillado pero no correspondía a la realidad, pues tras la visita se Verifica un avance del 30 por ciento y 2 por ciento y en los alcantarillados del 0 por ciento.



La Contraloría General de la República también realizó visitas a las localidades del corregimiento en los que se pretendía la construcción de estas obras y concluyó que "ninguno de los acueductos estaba en funcionamiento, no corresponden a lo viabilizado, no fueron bien planificados y en cuanto a los dos alcantarillados no se habían terminado, se puede afirmar que los dineros definidos en los contratos no cumplen el fin social para lo proyectado ".

