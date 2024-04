Imputan al general (r) del Ejército Mario González Lamprea por violencia sexual a subalterna

Tras varios años de investigación, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó cargos al brigadier general en retiro Mario Alfredo González Lamprea por el delito de acto sexual violento.

Compartir Mario Alfredo González Lamprea en audiencia virtual. Foto:Captura de pantalla-Fiscalía

Según informó este 12 de abril la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron el 2 de noviembre de 2017, “cuando el oficial, que ostentaba el grado de coronel y se desempeñaba como comandante de la Brigada de Inteligencia 2 del Ejército Nacional, con sede en Bogotá, se reunió con una subteniente para escuchar varias inconformidades por su carga laboral”.

Según los elementos probatorios que fueron recolectados, en esa reunión el oficial le puso seguro a la puerta e hizo manifestaciones de tipo erótico y sexual a la uniformada por unos tatuajes que tenía en diferentes partes del cuerpo.

Luego, “ante la negativa de la víctima de acceder a su pretensión sexual, la agredió de manera violenta, la besó e hizo tocamientos íntimos”, dijo el ente investigador, que añadió que después de esto la subteniente logró empujarlo y salir del lugar.

La narración de los hechos

Según la narración de la fiscal del caso sobre los hechos, el 2 de noviembre de 2017 el entonces coronel Mario Alfredo González Lamprea exhortó a la subteniente que estaba en su oficina para que le mostrara un tatuaje ubicado en una de sus costillas, "ella se negó, no quiso hacerlo, de manera expresa le dijo que no se lo mostraría porque no estaba en un lugar visible".

En ese momento el oficial "se levantó de su silla, se dirigió a la puerta de acceso a la oficina, la cerró, le puso seguro, y regresó a la silla interlocutoria donde estaba sentada la subteniente".

Al regresar a donde estaba la subteniente él la sujetó "fuerte de la mano y con la otra mano intenta ver a través de su vestido. La subteniente se levantó con la intención de salir de la oficina en ese momento el coronel Gonzáles Lamprea haló su vestido e intentó nuevamente ver a través de él, le dijo que estuviera tranquila, que lo tenía que dejar ver", contó la fiscal del caso.

Ante una nueva negativa de la subteniente, en un contexto de agresión, el oficial "procedió a bajarle la cremallera del vestido que estaba ubicada en la parte de atrás, le bajó la parte superior de la cremallera, la empujó bruscamente contra las paredes de la oficina y la besó de manera violenta a la fuerza".

Por todo esto para la Fiscalía en medio de la investigación, en la que se tuvo en cuenta un enfoque de género, se acreditó que el brigadier general (r) González Lamprea “se valió de su posición superior y poder en la institución para someter a la subalterna a sus propósitos sexuales en contra de su voluntad”.

El ente investigador señaló que el oficial no aceptó el cargo imputado pero el proceso penal seguirá adelante y él tendrá que seguir compareciendo.

Procuraduría había abierto investigación

En 2021, cuando esta denuncia se conoció públicamente , la Procuraduría General de la Nación también anunció una investigación disciplinaria por presuntas conductas sexuales abusivas.

Cuando se anunció la apertura del caso, la Sala Disciplinaria de Instrucción ordenó la práctica de pruebas y se indicó que el investigado podrá solicitar ser escuchado en versión libre.

A la fecha, consultados registros públicos del ente de control, no hay ninguna sanción disciplinaria en contra de González Lamprea.

justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET