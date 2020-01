Fracasa imputación de cargos a coronel por muerte de Dimar Torres

Por tercera vez no se pudo realizar la imputación de cargos por parte de la Fiscalía contra el coronel en retiro Jorge Armando Pérez Amézquita y tres soldados, quienes estarían implicados directamente en la muerte del excombatiente de las Farc Dimar Torres.



En esta ocasión, la defensa de Amézquita no llegó a la diligencia porque que no pudo viajar de Valledupar, Cesar, a Bogotá, por lo que el ente acusador pidió que la diligencia sea programada nuevamente para este jueves 23 de enero, a las 7 a. m.



(Le puede interesar: Los uniformados de los chats de la muerte del ex-Farc Dimar Torres)

El coronel en retiro y los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexánder Buriticá Duarte y William Alarcón Castrillón serán sindicados de

homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Al coronel en retiro Pérez Amézquita, en calidad de determinador del crimen, y a los soldados, como cómplices.



El 19 de diciembre del año pasado, la imputación de cargos no se pudo realizar porque uno de los abogados de la defensa estaba sancionado.



La primera dilación se registró en septiembre (cinco meses después del crimen de Torres), debido a que la defensa solicitó que el caso fuera estudiado por la Justicia Penal Militar, no obstante que la investigación del crimen la venía desarrollando la Fiscalía.



Esto obligó a que la solicitud fuera remitida al Consejo Superior de la Judicatura, que concluyó que debía continuar en la justicia ordinaria.

¿Qué pasó con Dimar Torres?

Dimar Torres, excombatiente de las Farc, fue asesinado el 22 de abril del 2019, en el espacio territorial ubicado en Convención, Norte de Santander.



El crimen fue dado a conocer por la misma comunidad, que ese día, según la denuncia, encontraron a un grupo de militares tratando de esconder el cuerpo de Torres. La versión de los uniformados daba cuenta de un enfrentamiento con el excombatiente, lo que fue desmentido a medida que fueron adelantándose las pesquisas del caso.



Por este ya fue fue condenado (a finales de noviembre) el cabo retirado del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo a 20 años de cárcel y a una inhabilidad por el mismo tiempo de la pena impuesta.



La investigación apunta a que Gómez, autor material del asesinato, supuestamente seguía órdenes del coronel Pérez Amézquita.



“Segó sin ninguna justificación” la vida del exintegrante de las Farc Dimar Torres y era consciente de lo que estaba haciendo, señaló el juez en el momento de leer la sentencia.



En una audiencia, el pasado 9 de septiembre, el fiscal que lleva el caso hizo un resumen de los hechos investigados.



En ese momento, el fiscal indicó que todo se inició a raíz de la muerte de un soldado llamado Pablo Emilio Borja, que estaba bajo el mando del coronel Pérez Amézquita. Este último "mandó a sus subalternos a encontrar al grupo o persona que ocasionó la muerte del soldado, con el fin de vengar dicha situación, por ello se iniciaron las tareas pertinentes de inteligencia de combate para encontrar a dicho responsable".



El fiscal continuó diciendo que una semana después de que se iniciaron las labores de inteligencia, "el soldado (Daniel) Gómez Robledo reportó a sus superiores que el probable autor de la muerte de su compañero había sido el excombatiente Dimar Torres Arévalo, a quien señaló de ser explosivista del Eln". En ese reporte, el soldado dijo que ya tenía la ubicación de la vivienda de Torres, sus rutinas y medios de transporte.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET