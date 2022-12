Este viernes, ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía imputa cargos al fiscal Daniel Hernández, considerado uno de los fiscales estrella del caso Odebrecht, por prevaricato por omisión y amenazas a testigo.



Según la exposición que en la audiencia hace la Fiscalía, Hernández omitió darle trámite a tres órdenes de captura que él mismo había pedido en julio de 2017 en contra de personas vinculados a la multinacional Odebrecht.



Fiscal Daniel Hernández en audiencia de imputación de cargos Foto: Captura de pantalla

Puntualmente, el ente acusador cuestionó que no haya proseguido con los trámires necesarios en contra de los ciudadanos brasileños Mauricio Marangoni Marangoni, Éder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai, quienes eran investigados por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.



Para el fiscal Víctor Salcedo, que lleva el caso, lo de Hernández al no tramitar las órdenes de captura fue una "maliciosa omisión". Pero además puso de presente que años después Hernández sí pidió la prórroga de las órdenes de captura que él no había tramitado.



El fiscal del caso también citó que Hernández habría incurrido en irregularidades cuando pidió las mismas órdenes de captura, en 2017, al no proporcionar todos los datos de identificación de los tres brasileños; y cuestionó que las órdenes de captura se hubieran pedido cuando los tres vinculados a Odebrecht ya habían salido del país.



Salcedo continuó diciendo que en este caso hubo "corrupción consistente en el interés ilícito que motivó su omisión maliciosa; no es una omisión per sé, sino que estuvo motivada con el claro propósito de favorecer ilícitamente a los referidos".

Amenazas a un testigo

El exsenador Otto Nicolás Bula. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

De otro lado, según la Fiscalía, Hernández intimidó al exsenador Otto Nicolás Bula "con el propósito de que no rindiera información a las autoridades colombianas y americanas sobre este caso", dijo Salcedo.



Las supuestas amenazas, que fueron comentarios sobre la "precupación" del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez con lo que Bula iba a decir, habrían ocurrido dentro del búnker de la Fiscalía, en Bogotá.



"Los dos delitos imputados tienen un hilo conductor, la corrupción en el sistema judicial", sostuvo el fiscal del caso.



