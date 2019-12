En violencia sexual e intrafamiliar, las condenas no superan el 30 %

Entre enero y el 27 de noviembre de este año han sido asesinadas 11.102 personas en el país, el 2,56 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior.



(Le puede interesar: Autoridades, a reducir muertes violentas en esta Navidad y Año Nuevo)



Aunque se ha logrado disminuir en ese porcentaje el número de asesinatos, revirtiendo la tendencia del 2018, cuando este crimen aumentó, el número de casos esclarecidos –es decir, homicidios en los que ha habido al menos una actuación judicial como una captura, imputación, condena o archivo por la muerte del investigado– está por el 30 por ciento.



Esa estadística de esclarecimientos es 8 puntos mayor que lo que se te tenía en el 2018, pero sigue siendo baja pues significa que actualmente el 70 % de homicidios (7.792) no han tenido avances y están en la impunidad.



Esta cifra hace parte del balance que entregó ayer la Fiscalía General sobre su gestión en el 2018-2019. En ese informe el ente acusador muestra que en donde hay más avances en el esclarecimiento de homicidios es en los asesinatos que son producto de la violencia intrafamiliar: de 225 homicidios reportados este año y que están relacionados con la violencia en los hogares se ha logrado judicializar el 88 por ciento. Y de 1.856 homicidios cometidos en riñas, se han capturado o imputado cargos en 1.299.

Pero en los hurtos o atracos, en donde han muerto este año 643 personas, el esclarecimiento va apenas por un 37 por ciento, mientras que en las 5.826 muertes por sicariato en lo corrido del 2019, la tasa va por el 19 por ciento.



El balance también muestra cómo ha sido el comportamiento de otros delitos que no han parado de crecer, siguen en el top de los que más afectan a los ciudadanos, y en los que la judicialización muestra deficiencias.



En los casos de violencia sexual, por ejemplo, este año se han reportado 33.891 delitos en la Fiscalía, un 0,08 por ciento más que en el 2018.



Pero preocupa que a pesar de la cantidad de hechos, los esclarecimientos, imputaciones y condenas frente a los delitos sexuales siguen siendo bajas. Este año, el esclarecimiento apenas va por el 11,88 por ciento.



No obstante que hoy el ente acusador lleva a más personas a imputaciones por delitos sexuales, las condenas que se consiguen han disminuido. Las imputaciones pasaron de un 19 por ciento entre 2015 y 2016, a un 26 por ciento entre agosto de 2018 y julio de 2019. Las condenas, en cambio, pasaron de un 43 por ciento a un 26 por ciento en los mismos periodos comparados.



Algo similar ocurre con los casos de violencia intrafamiliar. Este año se han reportado 91.486 víctimas de este delito, un 22,65 por ciento más que el año anterior. Pero el esclarecimiento del total de casos de violencia dentro de los hogares registrados este año va apenas por el 14 %.

Ese año, solo el 14 por ciento de estos casos eran imputados y de ellos, solo el 24 por cieno tenía una condena FACEBOOK

TWITTER

En cuanto a la evolución de imputaciones y condenas en estos casos, ha habido una mejora respecto a las cifras del 2016. Ese año, solo el 14 por ciento de estos casos eran imputados y de ellos, solo el 24 por cieno tenía una condena. Pero la mejora sigue siendo pequeña, pues entre agosto y julio del 2019 del voluminoso número de víctimas solo en el 25 por ciento hubo imputaciones, y de ellas solo en el 25 por ciento hubo condenas.



Todas estas cifras, en conclusión, muestran que ni en violencia intrafamiliar ni en violencia sexual las condenas superan el 30 por ciento. Y los esclarecimientos en esos crímenes no llegan ni al 15 por ciento, por lo que mínimo el 85 % de esos crímenes está impunes. ¿Por qué?



Según la Fiscalía, a medida que aumentan las imputaciones en violencia sexual, disminuyen las condenas. También dice que en los casos de violencia intrafamiliar, una de las dificultades para investigar estos crímenes es que las víctimas muchas veces no continúan en el proceso.



Según el penalista Camilo Burbano, el hecho de que la violencia intrafamiliar se haya hecho no querellable ha causado “serios problemas en la investigación”. Burbano dice que aunque se eliminó la posibilidad de conciliar estos delitos –en cumplimiento de obligaciones internacionales– una dificultad es que muchas veces las víctimas dejan de acudir a la justicia, no vuelven a la Fiscalía, y el ente acusador “se queda sin la prueba principal, que era su testimonio”.Así, en los juicios, se pierden los casos.

El comportamiento de los delitos, según la rendición de cuentas de la Fiscalía de este año. Foto: Infografía / EL TIEMPO

Otra dificultad, asegura, tiene que ver con las capacidades de investigación de la Fiscalía, pues no tiene los fiscales necesarios “ni para este ni para ningún delito”.



Frente a los homicidios en general, según Burbano, es un logro que se logre reducir el número de casos. Sin embargo, asegura que la tasa de homicidios en Colombia sigue siendo de las más altas de Latinoamérica y del mundo, y “no hay los suficientes investigadores capacitados para una respuesta judicial más efectiva”.



El exprocurador Jaime Bernal dice que estos bajos porcentajes en esclarecimiento, imputación y condena muestran que a la Fiscalía “hay que descongestionarla urgentemente”. También dijo que hay una inadecuada aplicación del sistema acusatorio: “El sistema se distorsionó y hoy parece que se volvió al sistema escrito. Los casos se están demorando más que en el sistema anterior”.



Estos hechos contrastan con otros crímenes priorizados en los que la Fiscalía reportó mayores niveles de esclarecimiento. En los 338 homicidios contra líderes sociales, el ente acusador dice que el esclarecimiento está por el 58 por ciento. En los asesinatos de excombatientes, de 188 víctimas se han tomado acciones en el 44 %. Y en los 209 casos de feminicidio de este año la Fiscalía expuso un esclarecimiento en el 93 %. En este último delito, sin embargo, del total de casos del 2019 van solo 24 condenas.

Los delitos que suben y bajan

En lo corrido del año, aseguró la Fiscalía, se han reportado 387.345 hurtos, un 9,21 por ciento más que el año anterior. En los robos, lo que más subió fue el hurto de autopartes (23 %), a personas (20 %), celulares (15 %), bicicletas (10 %), vehículos (6 %) y motos ( 5 %).



Los hurtos que bajaron son los cometidos contra residencias (- 7 %), establecimientos de comercio (- 10 %), entidades financieras (- 11 %), la piratería (- 11%) y el abigeato (- 26 %). En cuanto a secuestros, este año van 222 casos (13,62 % menos que en 2018) y se han reportado 7.139 extorsiones, un 1,61 % menos que el año pasado.

‘Los indicadores se ven afectados por la congestión judicial’: Fiscalía

La Fiscalía General habló con EL TIEMPO sobre cuáles son las razones por las que el porcentaje de condenas y esclarecimientos en los delitos de violencia sexual e intrafamiliar son bajos.



En la violencia sexual, aunque subieron las imputaciones, bajó el porcentaje de condenas frente a años anteriores. ¿Por qué?



Es cierto que en los casos de violencia sexual la tasa de condenas ha decrecido en los últimos años. Si bien este dato debe servir como una señal de alarma, debe tenerse presente que por la manera en que está construido el indicador de la tasa de condenas –en el que el denominador es el número de imputaciones–, el aumento en las imputaciones lleva a que la tasa de condenas disminuya, así el número de condenas se mantenga constante.



De la misma manera, este es un indicador que se ve afectado por la congestión judicial. A medida que aumentan las imputaciones realizadas por la Fiscalía, crecen los juicios que se deben atender y la congestión en las audiencias respectivas.



En la violencia intrafamiliar, las imputaciones y condenas no superan el 25 por ciento de los casos. ¿Cuáles son las dificultades para judicializar estos hechos?



Es difícil determinar con precisión cuáles son las dificultades para judicializar la violencia intrafamiliar debido a que estas pueden ser múltiples. Sin embargo, puede señalarse que una de ellas consiste en que algunas víctimas de este delito, tras el inicio de las investigaciones, no continúan en los procesos.



Anteriormente, la violencia intrafamiliar era un delito querellable, lo que daba a las víctimas la posibilidad de desistir de la acción penal. Aunque desde 2012 la violencia intrafamiliar no es un delito querellable y la anterior no es una posibilidad actual para las víctimas, en la práctica algunas víctimas no continúan con su participación en los procesos, lo cual dificulta el avance de las investigaciones.



La Fiscalía reporta este año un esclarecimiento de feminicidios del 93 por ciento. De estos, ¿cuántos tienen una condena?



Durante el año 2019 se han logrado 24 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio.



¿Cuál podría ser una de las razones de la disminución del homicidio este año?



La estrategia contra el homicidio y el microtrafico. Hemos hecho cinco intervenciones, donde apuntamos a capturar no solo los cabecillas, también a los sicarios de las estructuras y a llevar investigaciones más cortas, con más evidencias y con mejores resultados.

JUSTICIA