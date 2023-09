Aunque desde su elección destacó la importancia de cumplir el acuerdo de paz firmado con las Farc en 2016, en el primer año del gobierno de Gustavo Petro, la implementación anduvo al mismo paso lento que en años anteriores, según el más reciente informe multipartidista de seguimiento, elaborado por la Comisión de Paz del Congreso y la Fundación Ideas para la Paz (FIP), con el proyecto Del Capitolio Al Territorio.



(Lea también: Las advertencias de Defensoría por rezagos en implementación del acuerdo de paz).



“Vamos igual, con un discurso más amigable al Acuerdo, con mejor cercanía a las comunidades, pero en la parte práctica de ejecución de proyectos, de avanzar, seguimos lento”, explicó Carolina Varela, coordinadora del proyecto Del Capitolio al Territorio, de la FIP.

Facebook Twitter Linkedin

El informe de la FIP analiza la implementación del acuerdo de paz durante el primer año de Gustavo Petro como presidente. Foto: Jeenah Moon/Bloomberg

Sobre el porqué del paso lento en la implementación, la investigadora destacó que la ‘paz total’ del actual Gobierno, en la cual hay acercamientos con otros grupos ilegales, parece haber acaparado los focos. “Creo que la prioridad de la ‘paz total’ no es la implementación del acuerdo, reconocemos los esfuerzos por adelantar procesos con otros grupos, pero la prioridad se está desplazando y los mismos firmantes de las Farc han mencionado que si no se cumple el acuerdo que ya está, se envía un mal mensaje para los otros grupos”, dijo Varela.



Este informe destaca una difícil situación de seguridad que ha complicado la implementación, y se lee que con corte al 31 de julio de 2023 a nivel nacional, la tasa de homicidios fue de 14,6 por 100.000 habitantes, pero en los municipios priorizados en esfuerzos claves para la paz como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) fue de 23,2, y en los municipios del Programa de Sustitución de Cultivos (Pnis) fue del 23,31.



(Le puede interesar: Solo el 11 % de los proyectos con implicaciones en la paz se aprobaron en el Congreso).

Avances en el tema de tierras

Facebook Twitter Linkedin

La Reforma Rural Integral es uno de los puntos más atrasados de la implementación del acuerdo de paz. Foto: Rodolfo González. Archivo EL TIEMPO

No obstante, se destaca un avance en el tema de tierras, pues se reconoce que para el Gobierno actual, el acceso a la tierra ha sido una prioridad y esto se evidencia en la destinación de más recursos.



“Hay que destacar que en el presupuesto para 2024 le incrementan el presupuesto a la Agencia de Tierras, y en este Gobierno se han venido entregando títulos que estaban engavetados, eso es un gran avance, pero el tema de tierra nueva va más lento”, señaló Varela.



El informe indica que desde la firma del Acuerdo, en 2016, han ingresado 2’241.098 hectáreas al Fondo de Tierras, de las cuales 108.476 lo hicieron entre agosto de 2022 y el 31 de mayo de 2023 .



Además, desde la firma hasta mayo de 2023 se han entregado 19.755,25 hectáreas, de esas, en este Gobierno se han entregado 2.699 hectáreas.



(Puede ser de su interés: Gobierno radicó dos proyectos para reglamentar Jurisdicción Agraria, de esto se tratan).



No obstante, hay alertas por los retrasos en el cumplimiento del punto 4 del acuerdo de paz, relativo a la solución al problema de las drogas, pues se evidencian atrasos en el Pnis, así como una caída en la erradicación de cultivos de uso ilícito, y en el panorama no se avizora que el Gobierno vaya a cumplir su meta de incautación de cocaína, que es uno de los indicadores priorizados por Gustavo Petro.



(Lo invitamos a leer: Pese a leve disminución, este año cada ocho días ha sido asesinado un excombatiente).

El Gobierno no cumpliría su meta de incautación de cocaína

Facebook Twitter Linkedin

Erradicación de cultivos de coca por parte de la Fuerza Pública. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Frente al Pnis el informe dice que de las 82.218 familias cultivadoras y no cultivadoras vinculadas, solo el 3,5 por ciento tiene los recursos correspondientes a proyectos productivos de ciclo corto ejecutados. Y en cuanto a las cifras de erradicación, el informe alerta de una “dramática” reducción, pues en el primer semestre de 2022 hubo un pico en el ritmo de erradicación (40.276,2 hectáreas), pero en el primer semestre de 2023 cayó en 84,3 por ciento, ubicándose en 6.311,3 hectáreas.



"A este ritmo, el Gobierno no cumplirá su meta de incautar 834 toneladas de clorhidrato de cocaína este año”, advierte el informe, aunque se destaca que en el primer semestre de 2023 subió en 12,5 por ciento el desmantelamiento de cristalizaderos de cocaína versus 2022.

Grandes cambios no encontramos, a pesar de que, en el discurso, el Gobierno habla de la importancia de la implementación, no vemos un impulso o mejoría: Carolina Varela FACEBOOK

TWITTER

(Más notas: En enero estarán en operación los cinco primeros tribunales agrarios: Minjusticia).



Finalmente, una gran alerta tiene que ver con una subejecución de recursos para implementar la paz, y se lee que frente a lo planeado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018, de los 5,3 billones de pesos “que el Gobierno tendría que destinar al año para la implementación de los Pdet, solo se ejecutaron 0,87 billones; es decir el 16,4 por ciento de lo que se necesita para cumplir con lo acordado”. Esta baja ejecución se registra en entidades claves como la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Víctimas y la Agencia de Renovación del Territorio.



Por todo esto, la gran conclusión del informe es que “grandes cambios no encontramos, a pesar de que, en el discurso, el Gobierno habla de la importancia de la implementación, no vemos un impulso o mejoría y se mantienen los grandes temas que nos preocupaban”, apuntó Varela.

justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: