Aunque el año pasado se aceleró considerablemente el ritmo de la ejecución de los recursos para implementar la paz, el avance aún es insuficiente para cumplir con lo planeado a un término de 15 años, pues ahora mismo se estima que los compromisos podrían cumplirse en 20, es decir, 5 años más.



Esta es una de las conclusiones del sexto informe de seguimiento a la ejecución de los recursos y al cumplimiento de las metas del acuerdo de paz, que la Contraloría presentó al Congreso en días pasados.



Para 2022 la programación de recursos se desaceleró, al ser de 6,5 billones, un 61 por ciento de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para este año, dice el informe. FACEBOOK

Este informe evalúa los avances desde la firma del acuerdo de paz hasta el 31 de marzo de este año, con énfasis en 2021, y señala que la tendencia de inversión actual está por el orden de 7,7 billones de pesos anuales, lo que acortó el tiempo que tomaría implementar la paz en comparación con la medición anterior, de 2020, cuando el órgano de control advirtió que al ritmo de inversión que se tenía tomaría 26 años terminar de implementar la paz.



En particular, el año pasado la ejecución de recursos fue 2,3 veces superior al promedio histórico, pues se invirtieron 14,24 billones de pesos, frente a la media de 6,4 billones que se observó entre 2017 y 2020. Según la Contraloría, este crecimiento se explica por los mayores aportes del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías por cuenta del Ocad Paz.



No obstante, para 2022 la programación de recursos se desaceleró, al ser de 6,5 billones, un 61 por ciento de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para este año, dice el informe.



De acuerdo con el seguimiento del órgano de control, entre 2017 y 2021 se invirtieron para la paz 39,7 billones de pesos, lo que alcanzó un 87 por ciento de lo previsto en el MFMP para este periodo y un 25,6 por ciento frente a los 154,9 billones de pesos, a precios de 2021, que se calcula costará toda la implementación. Si se suma lo presupuestado para 2022, tras seis años del inicio de la implementación se han apropiado 46,2 billones de pesos.



¿En qué se ha invertido?

Durante la implementación del acuerdo de paz firmado este jueves habrá discusiones de hondo calado político, claves para el futuro de la paz y del país. Foto: Leonardo Muñoz / EFE

Respecto a donde se concentran las inversiones, a marzo de 2022, el 68 por ciento de los recursos se orientaban al punto 1 del acuerdo, sobre la reforma rural integral (RRI), seguido por el 11 por ciento al punto 4, de solución del problema de drogas; el 9 por ciento, al punto 5, de víctimas; el 8 por ciento, al punto tres, de fin del conflicto; el 2 por ciento, al punto 2, de participación política, y el restante ha ido al punto 6, de implementación, verificación y refrendación.



En cuanto al seguimiento punto por punto, en la RRI se han destinado 31,5 billones de pesos entre 2017 y 2022. La gran mayoría de los recursos (75,7 por ciento) se han concentrado en los pilares educación rural (33,2 por ciento), infraestructura y adecuación de tierras (29,1) y producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa (13,5).



Sin embargo, el órgano de control encontró rezagos en aspectos como el ordenamiento social de la tierra y los asociados al derecho a la alimentación, “vitales para aportar a la disminución de la pobreza rural”, según se lee en el informe, que expone que solo se les ha destinado 4,7 y 4,8 por ciento del dinero, respectivamente.



En el punto dos, por su lado, se han invertido 764.098 millones de pesos a 2021, más una programación presupuestal de 113.026 millones para 2022. No obstante, la Contraloría señala que en 2021 hubo una disminución del 55 por ciento frente a los dineros ejecutados un año antes.



“La baja asignación de recursos se evidencia durante los cinco años de implementación del acuerdo, afectando los resultados esperados en los objetivos de seguridad para el ejercicio de la participación ciudadana y política”, expone.



Los mayores desafíos son la estabilización económica de los exguerrilleros, así como “una exhaustiva revisión de las normas, políticas, programas e instancias del pilar de garantías de seguridad” FACEBOOK

En cuanto al punto tres, entre 2017 y 2021, se destinaron 3,2 billones y la programación para 2022 es de 442.101 millones de pesos, que es una disminución del 52 por ciento frente a 2021. En este punto, los mayores desafíos son la estabilización económica de los exguerrilleros, así como “una exhaustiva revisión de las normas, políticas, programas e instancias del pilar de garantías de seguridad”.



En el punto cuatro se han invertido 4,9 billones y la ejecución presupuestal del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) evidencia, para la Contraloría, que hay un avance sostenido en el número de hectáreas sustituidas, pero persiste el rezago en los proyectos productivos y hay retrasos en las acciones y recursos para implementar la sustitución en Parques Nacionales Naturales (PNN), así como una limitada asignación presupuestal para la prevención del consumo de drogas.



Además, la entidad criticó que la programación de plata para 2022 no cubre las necesidades del Pnis pues faltan cerca de 1,2 billones de pesos para garantizar la atención total de las 99.097 familias inscritas.

Van casi 40 billones de pesos invertidos en la paz dice la Contraloria Foto: EL TIEMPO

En el punto cinco se invirtieron a 2021 3,3 billones de pesos, pero como en los apartados anteriores, para 2022 se proyecta una menor dinámica presupuestal. Aun así, se destacan los avances en el Sistema de Justicia, Verdad y Reparación, aunque se mencionan obstáculos como el incremento de la inseguridad en los territorios, que afecta el acceso de las entidades y la participación de víctimas, comparecientes y comunidades, y la carencia de un universo de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado y un registro nacional de fosas.



Por último, en el punto seis se ejecutaron 992.793 millones de pesos y para 2022 se proyecta una disminución del 36 por ciento frente a 2021. Se destacan logros como la promoción del sector privado, la cooperación internacional y la continuidad del acompañamiento de la Misión de Verificación, pero también se indica que hay atrasos asociados a la actualización del Plan Marco de Implementación, que dificulta la óptima planeación y seguimiento del acuerdo de paz.



En cuanto a los dos enfoques transversales del acuerdo de paz, el étnico y el de género, se recoge que entre 2018 y 2021 se destinaron 853.209 millones de pesos a la implementación del primero y, entre 2020 y 2021, se ejecutaron 495.971 millones en el segundo; que representan el 4 y 3 por ciento del Presupuesto General de la Nación invertido en el acuerdo, respectivamente.

Los desafíos

La entidad advirtió sobre el riesgo de desfinanciación de la implementación por la falta de lineamientos para el uso de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones FACEBOOK

No obstante los avances, para la Contraloría persisten desafíos para cumplir la paz. Por ejemplo, advirtió sobre el riesgo de desfinanciación de la implementación por la falta de lineamientos para el uso de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y de las entidades territoriales.



Así mismo, se indica que hay un desbalance en la ejecución de recursos en algunos pilares ya que, por ejemplo, en la RRI, mientras el pilar sobre educación rural concentra el 22,6 por ciento de la ejecución a 2021, el pilar de ordenamiento social de la propiedad solo concentra el 3 por ciento.



Además, hubo un llamado de atención por la ejecución de los recursos invertidos mediante el Ocad Paz, mecanismo de financiación por el cual se habían aprobado a marzo poco más de 820 proyectos por 7,5 billones de pesos, pero el 28 por ciento, 1,4 billones de pesos, eran 229 proyectos localizados en municipios no Pdet, que son aquellos más afectados por el conflicto.



Además, la Contraloría identificó inequidades en la asignación de recursos en los territorios “que ponen en riesgo la efectividad de los recursos en aras de la disminución de pobreza multidimensional a nivel rural”, y señaló que como se agotaron los recursos del Ocad Paz, principal fuente adicional de recursos en los municipios Pdet, hay incertidumbre sobre con qué dinero se implementarán las iniciativas de transformación regional que hacen falta.



En medio de todo, la entidad destacó los avances generales en cinco años de implementación, y señaló que hay una oportunidad para que el nuevo gobierno “subsane los rezagos y dinamice las estrategias y líneas de acción de la implementación en beneficio del cumplimiento de los propósitos trazados en el Acuerdo Final de Paz”.

