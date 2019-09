Gloria Anzola es la sexta identificada del Palacio de Justicia

El próximo jueves, Juan Francisco Lanao Anzola no solamente recibirá los restos de su madre, Gloria Anzola de Lanao. Él siente que cuando vaya a la entrega de sus restos, la conocerá, pues cuando ella desapareció en los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia, él tenía 19 meses de edad.

Después de 34 años, tal como lo reveló EL TIEMPO, su madre, que figuraba en la lista de 11 desaparecidos del Palacio, fue identificada por Medicina Legal.



Juan Francisco sostuvo que le informaron que los restos de su madre fueron hallados en la tumba de la magistrada auxiliar María Jeaneth Rozo, quien había sido inhumada en el cementerio Jardines del Recuerdo, en Bogotá. A Lanao Anzola le notificaron de la noticia hace casi una semana, y desde entonces ha vivido el duelo causado por la aparición de los restos de su progenitora. “En medio de todo, también uno siente un gran alivio”, reconoció.



Ella era abogada y tenía 33 años el 6 de noviembre de 1985, cuando la guerrilla M-19 se tomó el Palacio y luego la Fuerza Pública realizó el operativo de retoma.



Aunque no trabajaba en el epicentro del poder judicial, sí tenía una oficina cerca de allí, y gracias a su tía, la magistrada del Consejo de Estado Aydee Anzola, logró que le permitieran dejar su vehículo en el parqueadero del Palacio. Por eso estuvo en el lugar ese día.

La identificación de Gloria Anzola corresponde a la que había sido anunciada por Medicina Legal el 6 de septiembre pasado, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo una audiencia de seguimiento a la condena impuesta a Colombia en 2014 por los desaparecidos del Palacio y otros hechos. Pero apenas hasta este martes se conoció de quién se trataba.



En el 2015, cuando se conmemoraron 30 años de los hechos de Palacio, Juan Francisco, contó que no la recordaba, porque todavía era un bebé cuando ella fue desaparecida, pero narró la imagen que se había construido de ella:



“Me han dicho que era una excelente profesional. Ejercía el derecho civil y comercial. Además, ayudaba a una tía que era consejera de Estado”. Juan Francisco describió así a su mamá. “También que era organizada. Algo impulsiva y explosiva, como yo”.



Con esta identificación, ya son seis las personas halladas. De otras cuatro -Carlos Augusto Rodríguez, David Suspes, Gloria Stella Lizarazo e Irma Franco Pineda- todavía no se conoce su paradero. De una persona más hay “identificaciones parciales” sin entrega de restos.



A la entrega de su madre, Juan Francisco asistirá con una tía, que es odontóloga de profesión. Esto porque quiere que ella le dé la certeza, basada en la carta dental, de que sí se trata de Gloria Anzola. Además, para el procedimiento, pidió acompañamiento de entidades, como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Defensoría del pueblo y la Cancillería.



El vocero de las víctimas, René Guarín, había confirmado la identidad positiva a la que llegaron los peritos y otras fuentes cercanas al caso afirmaron que también conocieron de esta noticia. Guarín, además, dijo que"el Estado colombiano no puede seguir desvirtuando estos crímenes como simple error en la entrega de restos, sino que debe adelantar las investigaciones hasta entregar la verdad, no conjeturas".



Otros familiares de los desaparecidos del Palacio que fueron encontrados le han contado a Juan Francisco que cuando les entregaron sus restos sintieron que, en efecto, aquellos huesos correspondían a su ser querido. Juan Francisco duda que le pase lo mismo, porque las memorias de su madre las tuvo que construir a lo largo de su vida a través de otros que la conocieron.

JUSTICIA

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com