¿Vale la legítima defensa para hombre que disparó contra ladrones?

Dos hombres que, de acuerdo con testigos, pretendían robar a un ciudadano resultaron heridos en medio de la reacción de la víctima, que se fue del lugar.



Los hechos se registraron este lunes, sobre las 11 de la mañana, a la altura de la calle 90 con carrera 9.ª, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de la ciudad, "al momento del hurto, la víctima, quien portaba un arma de fuego, la acciona en contra de los delincuentes que se movilizaban en una motocicleta logrando impactarlos".



La Policía señala que la víctima "se retira del lugar, desconociendo identidad y ubicación". Los dos hombres fueron trasladados a un centro médico del sector. Uno de ellos se "encuentra en estado crítico", reporta la autoridad.



(Por contexto, lo invitamos a leer: Hombre dispara a ladrones que intentaron robarlo en el norte de Bogotá)

EL TIEMPO consultó con varios abogados si puede haber consecuencias penales para la víctima que disparó contra los presuntos ladrones.



El abogado Iván Cancino señaló que la legítima defensa requiere un análisis frente a cada caso específico.



Para Cancino, este caso no se puede considerar como de legítima defensa y lo explica así: "Con el video que se ve en redes y datos adicionales averiguados se acerca una persona al parecer a hurtar a un ciudadano y otro lo espera en una moto. El sujeto que se aprecia se apodera del objeto del transeúnte corre y se sube a una moto, sin mirar atrás o generar más amenaza para el transeúnte", plantea.



De igual forma señala que, "una vez están de espaldas (los ladrones), y ya sin peligro real o inminente el transeúnte dispara un arma".



Cancino afirma que, desde el punto de vista penal, no se puede reconocer en la legítima defensa un eximente de responsabilidad. "Lo más que se puede considerar es una atenuación en la pena o un cambio de doloso a culposo por error en el ejercicio de la legítima defensa nada más".



El penalista advierte que la diferencia está en "si la persona que se apodera del elemento estuviera aún amenazando con pistola o cuchillo u otro elemento peligroso al transeúnte cuando este dispara".



(Le sugerimos leer: Legítima defensa vs. agresión / columna de Jaime Lombana)

¿Aplica la legítima defensa?

Por su parte, el abogado penalista Camilo Burbano reconoció que no tenía mayores detalles del caso, pero señaló que es la Fiscalía la que "debe iniciar la investigación para determinar dos cosas: la responsabilidad de los presuntos asaltantes y, en segundo lugar, si la víctima actuó en legítima defensa".



Explicó que la legítima defensa es una causal que exime la responsabilidad penal (causal de justificación) y que implica que una persona puede lesionar los bienes jurídicos (vida, integridad, etc.) de otra persona cuando es víctima de un ataque actual, inminente e injustificado. Además, la legítima defensa implica que la reacción de la víctima (acto de defensa) sea proporcional a la agresión".



(Podría ser de su interés leer: ¿Por qué el hombre que mató a ladrón puede enfrentar pena de 50 años?)



Y la penalista Dalila Henao señaló que en este caso "existe un exceso en la legítima defensa".



La abogada reiteró que la legítima defensa es una figura que les permite a los ciudadanos reaccionar frente a situaciones en las que sus derechos estén en peligro.



"Para este efecto, la ley consagró algunos requisitos, entre los que destaco tres: la necesidad de defender un derecho propio o ajeno, una agresión injusta y que exista una situación del peligro actual o inminente", puntualizó.



Y concluyó que en el caso de análisis "debemos decir que, aunque se cumplen todos los requisitos exigidos, lo cierto es que la actuación del hombre fue desproporcionada pues, si bien el Estado lo faculta para proteger en este caso su patrimonio económico, esta protección debe usarse con el único fin de cesar el peligro o el ataque".



Henao señaló que lo cierto es que en algunas ocasiones repeler el ataque culmina en la muerte del agresor y aun así se configura una defensa legítima que excluye la responsabilidad penal. Por ejemplo, cuando al ser víctima de un hurto, se acciona un arma una única vez y el disparo resulta letal. Allí no se debe responder por la muerte del atacante.



(Lo invitamos a leer: Juez aceptó preclusión en caso de médico que mató a tres ladrones)



"Pero en casos como el ocurrido en Chapinero, la forma de repeler el ataque resulta desproporcionada, pues disparar al agresor en repetidas ocasiones supera las facultades que se tienen para defenderse. Con haberlo reducido bastaba para repeler el ataque", le aseguró a este diario.



De acuerdo con Henao, de ser identificado este ciudadano, tendrá que responder penalmente por el delito de homicidio, cuya pena se verá reducida por su actuar, es decir, por el exceso en la legítima defensa.



En Twitter: @JusticiaET