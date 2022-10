Horacio Bustamante, con 27 años como dragoneante, se posesionó hace menos de un mes como director de la cárcel La Picota, la cual enfrenta problemas que van más allá del hacinamiento: hay extorsión, fiestas sin permisos y otros problemas que con su llegada pretende acabar.



Para ello, en conjunto con el director del Inpec, Bustamante está trabajando en un plan de humanización tanto para presos como para funcionarios del Inpec, el cual incluye mayor seguridad, cultura organizacional y tecnología.



¿Qué es lo que usted encuentra una vez llega como director?

En el diagnóstico que hicimos nos dimos cuenta de que hay redes que trafican desde afuera hacia el interior de la cárcel, y esto es una corriente que se mueve en la clandestinidad. Es un trabajo que están realizando los organismos de inteligencia de cómo se están ingresando elementos.



Usted lleva en el cargo más o menos 15 días, y cuando llega, se encuentra con un escándalo sobre el parrandón de los extraditables. ¿Cuál fue su reacción ante eso?

De rechazo, porque siendo el pabellón de extraditables el más importante de esta cárcel, y esta cárcel la más importante de Colombia, nosotros no podemos darnos el lujo de estarle dando esas noticias a la sociedad colombiana.



Hemos desarrollado un trabajo importante con estos compañeros a efectos de empezar a dar un proceso de transformación. Por supuesto que va a ser resistencia, que habrá gente que va a estar incómoda, que vamos a tener que pisar tallos. Pero eso es lo que quiere hacer el gobierno, pisar callos. Y esos callos son los corruptos que no quieren acoplarse a la inmensa mayoría.



Cárcel La Picota. Foto: Archivo Particular. EL TIEMPO

¿Habló con los extraditables tras la fiesta en el pabellón?

Les dije que no vamos a tolerar más fiestas. Aquí está comprometido el gobierno de los Estados Unidos, ya nos dijeron que hay 3.5 millones de dólares para invertir en ese pabellón. Van a haber avances en tecnología, a efectos de que ellos entiendan que no pueden seguir haciendo lo que ellos quieran y el que lo haga pues que se someta el imperio de la ley.



¿Pero ya movieron gente o por el momento van a dejarlos así?

Esa decisión ya le corresponde al director general del Inpec.



¿Entonces qué harán para que no se vuelvan a presentar esta clase de fiestas?

Implementaremos el plan de intervención de La Picota. Este es un plan integral estamos analizando todo el espectro de la cárcel, no solamente el PAS (Pabellón de extraditables).

Me he encontrado con unos líderes muy propositivos. Ya hay quienes están diciendo ‘no queremos seguir dando malas noticias’. Vamos a propiciar un plan de desarme. No podemos seguir celebrando el delito casi de frente. Vamos a tomar mano dura para quienes sigan con la perspectiva de que esto es un centro de delitos.



¿A quiénes va dirigida esa mano dura?

A todos los internos: políticos, extraditables, bandas criminales, y por supuesto hacia la guardia penitenciaria. Será como ‘garrote y zanahoria’. Hay que mirar qué aspectos hacemos referentes a la humanización de la cárcel, cómo mantenemos al interno ocupado y no pensando en desviarse de la ley. Hablamos de cultura organizacional, capacitación, bienestar.



Yo puedo montarle a esto 500 cámaras, pero si falla el talento humano, pues falla todo. Queremos dar entender a los funcionarios que no puede haber desvanecimiento de la ética, de lo que nosotros hemos llamado cultura organizacional porque si no, nada va a funcionar.



¿Qué proyectos de humanización va a implementar usted?

Vamos a hacer un Observatorio de Derechos Humanos que abarque holísticamente a La Picota y que nuestro cónsul no se convierta en que recibe solamente quejas, sino llegar a la efectiva materialización de los derechos humanos.



Aquí hay unos proyectos que marchan muy bien. Tenemos un proyecto de porcicultura, granjas, gallinas, ponedoras, cultivos de maíz, ganado. Estoy empeñado en fortalecer la imprenta y en traer la empresa privada a quien a través de estos medios convoco a efectos de que vengan a hablar con el director de La Picota a ver si podemos establecer algún tipo de maquilas en este centro penitenciario.



¿Qué ha hecho en estos primeros días en términos de seguridad?

Pusimos con mayor rigurosidad todo el protocolo de ingreso a la picota a nivel de detalle y caso de que sigan ingresando elementos indebidos, está la guardia disponible para ir a incautarlos. La persecución del contrabando en la picota es un tema que va, está en el día a día y nosotros lo vamos a incrementar, pero a esto le vamos a agregar el tema de la inteligencia.



¿Cuál es esa necesidad que usted ve no solo de los funcionarios sino también de los internos en la cárcel?

Tienen una gran expectativa. Cuentan con el respaldo de ellos hacia esta figura porque yo soy un compañero de ellos. Yo soy un guardián. Como ex líder sindical a mí me fascinan los procesos de humanización, los hice en la cárcel de Manizales y los quiero hacer en La Picota.



Me resisto a creer que en La Picota todo es malo, y hoy compruebo que tenemos que vender un poco de eso bueno que hay. Aquí hay mucha gente comprometida, tenemos talleres de artesanías, marroquinería, cuadros, teatro, granjas, panadería, asadero.



¿Qué viene bajo su dirección a los reclusos que estén comprometidos a hacer las cosas bien?

Lo primero es que vamos a abrir un punto afuera de este penal para la comercialización de todos esos productos que le mencioné. No puede seguir pasando que los privados de la libertad hagan sus productos y no tengan cómo comercializarlos. Estamos trabajando para participar en centros comerciales, en ferias artesanales. Alguno de ellos que sí que sé somos bienvenidos es Gran Estación y allá vamos a estar con toda nuestra gente.

Cárcel La Picota. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Sabemos que van a propiciar un plan desarme, ¿de qué trata?

Los presos también quieren cesar las actividades ilícitas que se presentan al interior como la extorsión. Esto lo recibo con mucha expectativa y por supuesto que haré la convocatoria al Gobierno.



¿Le dijeron que iban a cesar la extorsión?

Si nos entregan los teléfonos celulares, que eso fue lo que hablamos con la gran mayoría, debería disminuir.



¿Cree que esto es posible en una cárcel?

Yo veo eso con muy buenos ojos, pero hay que ponerle más muchos más ingredientes, hay que entregar armas, hay que invitar a fundaciones, al gobierno nacional, a medios de comunicación. Lo que irradia la picota lo puede irradiar el resto de cárceles.



¿Ha hablado con internos de alta seguridad o con los que han sido mediáticamente famosos?

Yo tengo varias cartas de mi escritorio de algunos de ellos que quieren hablar con el director de la cárcel, pero he recibido cartas de toda La Picota. Yo no he podido hablar con todos porque la cárcel es muy inmensa y estoy haciendo unos recorridos específicos pero una vez se ubiquen los próximos nombramientos de subdirecciones, yo voy a tener un poco ya más de movilidad para dialogar con ellos.



¿Qué van a hacer ustedes al interior para frenar esa oleada de tecnología para delinquir que se ha visto recientemente?

Con más tecnología. Nosotros tenemos que ponernos a la par o ser superiores. Entonces, si hay drones pues nosotros necesitamos nuestros propios drones o elementos tecnológicos que derriben drones. Ya hay elementos que si se apuntan con sistemas de frecuencias se pueden derribar. En los siguientes seis meses van a ver 600 cámaras instaladas en la picota, vamos a fortalecer temas de rayos X, escáner, cámaras incluso personales.

¿Qué cree está fallando en el sistema penitenciario colombiano?

El hacinamiento es el mal endémico, el cáncer del sistema penitenciario. Cuando se construye una cárcel para 1.000 personas y le metes 4.000, 5.000, 6.000 se dañan todos los procesos de resocialización. La comida, el trabajo, los espacios para dormir se vuelven un tema de competencia. Yo he encontrado sistemas penitenciarios donde no hay hacinamiento y los procesos funcionan perfectamente.



Es un tema que le compete ya el alto gobierno, en que si hay un hacinamiento o una sobrepoblación carcelaria es muy complejo para nosotros cumplir nuestra misión. Una cárcel para 3.000 que tiene 7000, es una completa locura manejarla.



¿De cuánto es el hacinamiento en esta cárcel?

En la estructura vieja de La Picota hay un hacinamiento de cerca del 85 por ciento. Si se mira el promedio general, entonces el hacinamiento es bajo, pero ya cuando hago la comparación por estructuras resulta que sí hay algunas con un grave hacinamiento. Deben dejar de mirar a La Picota como el establecimiento que puede recibir a todos los presos del país.



