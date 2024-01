Horacio Bustamante, director de la cárcel La Picota, renunció a su cargo este domingo

Luego de ocupar durante un año y cuatro meses la dirección de la cárcel La Picota, en Bogotá, el dragoneante Horacio Bustamante presentó al Inpec su carta de renuncia este domingo.



El experimentado funcionario aseguró que deja la dirección de una de las prisiones más importantes del país, luego de 30 años de trabajo en los centros penitenciarios.



Su salida de la entidad se da tras alcanzar la edad necesaria para pensionarse. Sin embargo, en diálogo con El Espectador, Bustamante dijo que es probable que siga vinculado a las prisiones en condición de particular.



“Queda una mejor Picota gracias a un trabajo en equipo y respaldo de la alta dirección”, comentó en el diario mencionado.



Bustamante llegó a la dirección de La Picota en octubre de 2022 y asumió la jefatura en una prisión que estaba marcada por el hacinamiento, la extorsión, las fiestas sin permiso y otros problemas.

Cárcel La Picota. Foto: Archivo Particular. EL TIEMPO

En diálogo con EL TIEMPO, el dragoneante había mencionado que su línea de mando no iba a "tolerar más fiestas" y que se implementaría tecnología de punta para el control de los reclusos.



Así mismo, fue enfático en que el mayor problema en el sistema penitenciario en Colombia es el hacinamiento, a lo cual se refería como "un mal endémico".



Durante su dirección tuvo que atender la emergencia sanitaria en la que 3.294 reclusos se quedaron sin agua por el rompimiento de un tubo; dicha situación provocó que las aguas negras no pudieran evacuarse.



Hasta el momento no se conoce quién asumirá el cargo, por lo que se espera a que Daniel Fernando Gutiérrez, director del INPEC, nombré el nuevo director de La Picota.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

