Mientras que el homicidio, uno de los delitos que más afectan la seguridad ciudadana y genera percepción de intranquilidad en el país, bajó el año pasado frente al 2021, el hurto, otro de los delitos que preocupan a los colombianos, aumentó en varias de sus modalidades.



Así se desprende de un informe consolidado del Ministerio de Defensa sobre los indicadores de seguridad y conflicto de los últimos años en el país. El año pasado, dice el informe, se registraron 13.896 homicidios una cifra menor en 264 muertes violentas que la cifra registrada en el 2021 cuando fueron 14.160 homicidios.



En el 2020, el año de la pandemia, el homicidio cerró en 12.346 casos y el indicador, lo mismo que los demás delitos, bajó por causa del encierro en el que se encontraban los colombianos. Con el homicidio, el año pasado registraron un comportamiento a la baja otros indicadores como los delitos sexuales que pasaron de 34.938 en el 2021 a 32.630 en el 2022.



En la otra orilla, se incrementaron los casos de hurto en casi todas las modalidades. Así el robo de vehículos pasó de 44.674 en el 2021 a 46.899 el año pasado, el hurto de motos de 34.100 a 36.575 y el hurto a personas de 280.295 a 353.753. Esos delitos también registran un incremento entre los años 2018 y 2019, y luego hubo un cambio en la tendencia solo en el año atípico de la pandemia.



Imagen de video de los 'motoladrones', en Cali. Foto: De video

En las estadísticas mas recientes solo se observó una disminución en los hurtos a entidades financieras que cerraron en 112 en el 2021 y el año pasado fueron 92. Lo mismo bajó la piratería terrestre, que pasó de 172 a 128 casos.



A pesar del crecimiento de los cultivos ilegales y del auge de la minería ilegal, el informe de Mindefensa señala que bajaron los delitos ambientales, pasando de 3.359 a 2.590. En ese mismo sentido bajaron las capturas por casos de minería ilegal (de 1.815 a 1.247) y el número de estructuras ilegales ocupadas (de 3.893 a 2.424).



Al ya preocupante comportamiento de los hurtos se suma el aumento del secuestro. El extorsivo pasó de 99 a 142, entre el 2021 y el 2022, y el secuestro simple de 61 a 80. También subió la extorsión de 8.348 a 9.217. La misma tendencia al alza tuvo el delito de lesiones personales que subió año a año de 105.603 a 110.985.



Ante las estadísticas que sacó el Ministerio de Defensa, expertos en seguridad indicaron que hay varias aristas para entender este tipo de situaciones que se viven tanto en capitales como en municipios pequeños.

Homicidios a la baja

Para Adriana Márquez Rojas, profesora de Derecho de Policía de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional, este es un tema tanto de largo como de ancho, ya que si bien es cierto que en los últimos años han bajado los homicidios, eso pasa si se habla dentro de lo urbano, porque a su consideración es distinta la realidad en la ruralidad.



Según ella, en las zonas rurales del país el homicidio debe verse bajo otras dinámicas, puesto que se siente de una forma más directa el conflicto armado.



En el caso de asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos, la Fiscalía General de la Nación cerró su balance de 2022 con cifras más altas que las registradas hace dos años.



Para Andrés Macías, investigador de la Universidad Externado de Colombia, al hablar de estos indicadores que presenta el Gobierno se tiene que tener en cuenta la época de la pandemia por el covid-19, la cual, a su parecer, hace difícil realizar comparaciones, puesto que los meses de cuarentena incidieron en las dinámicas de la población.

La disminución de homicidios es el principal indicador en materia de seguridad. Sin embargo no es el único. FACEBOOK

TWITTER

No obstante, cree que la disminución del último año deja entrever que, en efecto, la seguridad ha venido mejorando, aunque no se puede hablar en general, ya que precisamente los hurtos sí subieron.



En efecto, Macías le dijo a este diario que “la disminución de homicidios es el principal indicador en materia de seguridad. Sin embargo no es el único, por lo que referirse únicamente al contexto basándose en homicidios no es adecuado”.



Mantener esa tendencia a la baja, según el profesor, pasa por evitar la tenencia de armas en manos de civiles, tanto legales como ilegales. Eso sí, concentrándose en el decomiso de las ilegales, las cuales circulan fácilmente en el mercado negro, que se nutre también con la entrada irregular de armas al país.

Sensaciones en la calle

El incremento en varios de los tipos de hurto, según los expertos, se ve reflejado en la sensación de inseguridad que tienen los ciudadanos al salir a las calles.



Así lo explicó la profesora Márquez, quien dijo que espera que surtan efecto medidas como el refuerzo de policías en estaciones de TransMilenio, en el caso de Bogotá; o la presencia de uniformados vestidos de civil atentos para reaccionar ante un eventual delito.



“Espero que generen sensación o percepción de seguridad en el transporte público, eso no significa que la persona no deba descuidarse”, añadió la docente, resaltando que año tras año el Gobierno Nacional o las alcaldías muestran estadísticas que en realidad la gente no siente cuando sale a la calle. “Y si la gente no lo ve o no lo siente, eso va a ser ineficaz”, concluyó.

Robo captado en cámaras de seguridad en estación de TransMilenio. Foto: Cámara de seguridad

Sin embargo, resaltó que hay salidas para disminuir la criminalidad en varios frentes, y estos pasan por trabajos legales y culturales.



Para ella, hay que partir de que la ley atribuyó a la Policía tareas que no debería tener, como la imposición de medidas correctivas -el expedir comparendos-, “y no en capturar delincuentes”. Esa misión de ajustar la normativa, a su criterio, debería ser resuelta en el Congreso, el cual debería tener en cuenta dos factores.



El primero es pedagógico y el otro es preventivo. En cuanto al pedagógico, anotó que este debería ser adelantado dentro de la misión que tiene el Ministerio de Cultura, que lleve a las calles acciones que inviten a las personas a tener mejores prácticas culturales. Y el otro factor es la participación de colegios y universidades que inviten a conocer las normas.



