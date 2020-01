¿Aplica la legítima defensa en el caso del hombre que asesinó a tres?

Tras el intercambio de disparos que escucharon los vecinos de Santa Bárbara Central, en el norte de Bogotá, la noche de este jueves 30 de enero, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de tres hombres que presuntamente iban a atracar a una persona y que minutos antes se habrían bajado de un vehículo conducido por una cuarta persona que ya está en poder de las autoridades.



¿Se configura la legítima defensa en este caso? Aunque todavía no se conocen todos los detalles de cómo ocurrieron los hechos, abogados penalistas consultados por EL TIEMPO consideran que, con la información disponible, podría apuntarse a que el ciudadano que disparó actuó en legítima defensa.

El penalista Camilo Burbano comienza por aclarar que todo depende de los avances de la investigación de la Fiscalía. Continúa señalando tres circunstancias que hay que tener en cuenta para calificar o no la existencia de legítima defensa.



La primera es que se trata de un ataque “actual, inminente o injustificado” de una o varias personas. Así, si el ciudadano fue atacado, tiene el derecho de defenderse “de manera proporcional”.



“Los medios tienen que ser proporcionales a la gravedad de la agresión”, dice, como segundo punto. Es decir, la valoración es distinta si, por ejemplo, el hombre se enfrenta a tres niños o a tres adultos armados. No obstante, considera que aun si no estuvieran armados, la desproporción de tres contra uno permite afirmar que la defensa con arma de fuego es proporcional.



Un tercer aspecto para tener en cuenta –que no se relaciona con este caso– es cuando se presume que una persona desconocida está irrumpiendo en el hogar de la persona que se defiende.

Por su parte, el penalista Francisco Bernate considera que no hay “ninguna” responsabilidad penal atribuible al ciudadano que mató a los tres hombres que presuntamente lo iban a atracar. No obstante, deja claro que las autoridades deben buscarlo para aclarar lo que sucedió.



Apunta también que el hecho de que haya huido de la escena no constituye ningún agravante frente a lo sucedido, porque es comprensible que, por ejemplo, tenga miedo a retaliaciones, al tratarse de miembros de una banda delincuencial.



“Un ciudadano atracado por tres personas se encuentra en situación de debilidad, sin duda”, dice Bernate, más si lo iban a robar en un sitio desolado.

"Los medios tienen que ser proporcionales a la gravedad de la agresión", dice Burbano.

El abogado Burbano señala que, en caso de que el arma usada no tuviera salvoconducto, sí podría enfrentar cargos por porte ilegal de armas de fuego, pero no por homicidio.



Una vez el hombre sea encontrado, existen dos posibilidades. La primera es que de entrada la Fiscalía encuentre suficientes argumentos para declarar la legítima defensa y precluir la investigación, sin abrir un proceso judicial.



La segunda es que existan dudas sobre la proporcionalidad de la defensa, por ejemplo, y decida imputar al hombre. En este escenario, podría probarse o controvertirse la legítima defensa en una etapa de juicio.



