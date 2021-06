Hombre absuelto por crimen de porrista demandará a la nación

Hugo Alejandro Zabaleta Sosa, quien fue absuelto en segunda por el Tribunal Superior de Bogotá por la muerte de la porrista de millonarios Luisa Fernanda Ovalle, demandará a la nación por los daños causados en medio del proceso penal en su contra.

Zabaleta demandará a la nación ante Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Su solicitud es que se le repare por la afectación a su nombre y honra. También pedirá que se le indemnice por los daños que sufrió su familia.



Su abogada Miriam Pachón afirmó: "en este proceso hubo prejuicios bastantes altos, pues estuvo privado de la libertad, algunos meses, en la cárcel Modelo de forma injusta".



Además, sostuvo que la ley les permite la demanda de reparación directa del Estado, por tanto recurrirán a este recurso. La abogada aclaró, también, que Hugo Zabaleta no se ha cambiado de domicilio, como algunos medios de comunicación lo han señalado.



(Lea también: Tribunal absuelve a Hugo Zabaleta por muerte de porrista)



"Quiero aclarar lo que algunos medios han dicho, pues han mencionado que él se tuvo que cambiar de barrio, y esto no es cierto. Él sigue viviendo en su casa", explicó.



El 29 de abril de este año, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió por que no habían certezas de que Hugo Zabaleta fuera el asesino de la joven porrista del Millonarios. En 2013, la jueza 42 de Bogotá ya lo había declarado inocente porque no confiaba en la hipótesis presenta por la Fiscalía.



La togada, que lo absolvió en primera instancia, indicó que la versión de Juan Gabriel Villabón Guarnizo, quien afirmó que Hugo Zabaleta era el homicida, no era concluyente. Además, señaló que lo narrado por Villabón no coincidía con ninguna de las declaraciones dadas por 21 personas a la Fiscalía.



(Siga leyendo: La incertidumbre tras los 4 años del crimen de Luisa Fernanda Ovalle)



Otra de las irregularidades en dicho proceso penal fue la contradicción frente a altura del sujeto responsable. Quienes declararon afirmaban que medía entre 1,70 y 1.75, pero el entonces imputado medía más de 1 metro 80 centímetros. Por estas razones, la juez resolvió absolver a Zabaleta.



@JusticiaET

justicia@eltiempo.com