Nuevas denuncias contra Hollman Morris por acoso: los hallazgos de Procuraduría en RTVC

Apenas unas horas después de que se llevara a cabo el plantón de algunos colectivos que exigen la renuncia de Hollman Morris por el proceso en su contra por presunto acoso laboral en RTVC, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer su informe de la visita de carácter preventivo que realizó esta semana por la investigación respectiva.

El Ministerio Público, según informó, escuchó al Comité de Convivencia Laboral del Sistema de Medios Públicos con el objetivo de recopilar información sobre "el manejo que le vienen dando a los temas de acoso laboral denunciados allí, incluido el del subgerente de TV (Hollman Morris)".

Procuraduría en las instalaciones de RTCV en Bogotá. Foto: Procuraduría

Como informó este miércoles, la Procuraduría "constató el actuar hasta el momento del Comité de Convivencia Laboral, quien en fecha 11 de enero escuchó a la señora Lina Marcela Moreno Zapata, además; esperan escuchar este viernes a Silvana Orlandelli Uruburu, otra funcionaria que presentó quejas contra el funcionario".



"(Morris) Nos estigmatizó y para él siempre fuimos los de 'la otra administración', irrespetó y trasgredió todo el tiempo la moral del grupo, insistía que 'el cambio' había llegado, cuando nadie se oponía a ello, porque la intención del equipo era trabajar conjuntamente por garantizar la prestación del servicio público de televisión en las mejores y óptimas condiciones de calidad; esta situación que ha generado desmotivación y tristeza en el equipo de trabajo, puede ser validada con algunos profesionales del canal que han vivido repetidas veces estos momentos", se lee en una carta firmada por Silvana Orlandelli Uruburu, directora de Señal Colombia.



"No ha sido posible hacer equipo con la Subgerencia de Televisión pese a las múltiples propuestas ofrecidas de mi parte para que haya fluidez en los procesos que nos competen, por el contrario, las constantes demandas de justificaciones de los procesos adoptados al interior del Canal están generando un desgaste que debilita la gestión propia, dado que los esfuerzos se van encaminando en la defensa y justificación del proceder de esta dirección respecto de los reparos constantes e infundados de la Subgerencia de Televisión, dado que se han cerrado las puertas a la comunicación y liderazgo claro por parte del último, manifestando reiterativamente un discurso de subordinación", se lee en otra misiva, firmada por Lina Moreno, directora de Canal Institucional.



(En detalle: Estas son las cartas denunciando a Hollman Morris por acoso en RTVC).

Plantón contra Hollman Morris. Foto: Archivo particular

La Procuraduría reiteró que en el Comité de RTVC esperan citar a Hollman Morris, quien está semana fue incluido en la comitiva que acompañó al presidente Gustavo Petro, en su visita al papa Francisco en el Vaticano.



"Esperan citar al señor Morris, seguidamente deben crear espacios de dialogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a la solución efectiva de las controversias", se lee en el reporte del ente de control.



(No deje de leer: Nórida Rodríguez dijo que garantizaría debido proceso a denuncias de acoso en RTVC).



Asimismo, indicó el Ministerio Público, los funcionarios de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la la Función Pública, que realizaron la visita, conocieron otra denuncia contra Hollman Morris por hechos similares, de acoso laboral, a otros dos servidores públicos de RTVC.



Asimismo, la Procuraduría hizo hincapié en que "en caso de que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumpla con las recomendaciones del comité o la conducta persista, el comité debe remitir la queja al Órgano de Control para evaluar el asunto bajo la órbita disciplinaria.



Hace ocho días, cuando la Procuraduría le pidió formalmente al Comité de Convivencia de RTVC que trámite las denuncias formuladas y tome las decisiones debidas, Morris apuntó en su cuenta de X, antes Twitter: "El llamado de la Procuraduría es a seguir el debido proceso. Hasta hoy no me han notificado de supuestas denuncias. La ley 1010 del 2006, por la cual se adoptan medidas para prevenir el acoso laboral, dispone que 1º las denuncias se conocen y dirimen en el comité de convivencia (sic y mayúsculas)".



En esta última oportunidad, el funcionario todavía no se ha pronunciado.

