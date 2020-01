Mexicanos capturados en narcojet eran estudiantes sin plata: Fiscalía

Aunque los tres mexicanos capturados esta semana en Bogotá por presuntamente intentar sacar coca en un narcojet dijeron ser dos estudiantes de Derecho y una vendedora informal de ropa, para las autoridades hay varios motivos para descreer la versión de los extranjeros, que fueron enviados a prisión este miércoles.



En el dossier de las autoridades está por ejemplo que estar personas, que dijeron venir a Colombia por turismo, pagaron un vuelo charter para solo quedarse dos días en Bogotá, al menos uno de ellos supuestamente en un lujoso hotel del norte de Bogotá, a pesar de que según dijeron, no tienen actividades distintas al estudio y trabajo informal.

Los mexicanos, identificados como Fernando López Balarte, de 26 años; Elibeth Margarita Acosta, de 23 años; Brenda Farias Tager, de 49 años, fueron capturados el pasado 26 de enero llevando en sus maletas 1.9 kilos de lo que sería la droga 2-CB, y 164.5 kilos de cocaína.



El hallazgo del narcojet se hizo durante una inspección de la Policía Antinarcóticos en un hangar para vuelos chárter en el aeropuerto El Dorado, cuando un perro antinarcóticos alertó sobre cuatro maletas, que, al ser revisadas por las autoridades, se evidenció que estaban llenas de panelas de coca y otra droga.



La Fiscalía les imputó a los tres capturados tráfico, porte o fabricación de estupefacientes agravado, y aunque ninguno aceptó su responsabilidad, un juez de control de garantías de la ciudad los envió a prisión.

De acuerdo con la Fiscalía, el alquiler del avión para vuelo charter habría costado unos 40 millones de pesos. Foto: Policía

En la audiencia de imputación de cargos la Fiscalía reveló que los tres capturados viajaron desde México el 24 de enero, en un vuelo charter que habían contratado exclusivamente para ellos tres. El regreso siempre estuvo programado para el 26 de enero, ese día iban a viajar a Sinaloa. Al ser preguntados por la procedencia de la droga en sus maletas dijeron no saberlo, y aseguraron que estaban en Colombia por turismo.



Aunque los mexicanos dijeron que su propósito era el turismo, pagaron vuelo charter, que según la Fiscalía puede costar 40 millones de pesos colombianos, pero solo se quedaran en Bogotá dos días, y se hospedaron, supuestamente, en un reconocido hotel del norte de Bogotá.



Para el ente acusador resultó extraño, además, que "dos estudiantes que no manifiestan hacer ninguna actividad económica diferente y una persona que dice que se dedica al trabajo informal de venta de ropa, realicen estos gastos fabulosos, en un vuelo charter contratado exclusivamente para ellos, sometiéndose a un viaje relativamente largo y vengan a realizar turismo sin ningún tipo de motivo que amerite ese viaje".

En la audiencia también se cuestionó que ninguno de los capturados pudo dar suficientes detalles sobre su supuesto lugar de residencia en México, y las actividades que supuestamente realizaban allí.



Por ejemplo, Fernando López y Elibeth Acosta dijeron ser estudiantes de Derecho, pero no pudieron decir de qué universidad ni en qué semestre estaban. Y Brenda Farias no pudo explicar con precisión en qué zonas o lugares era que realizaba su actividad de venta informal de ropa.



Por esto, porque los costos de un traslado como el que hicieron son demasiado altos para personas con ingresos medios, y que los estudiantes supuestamente ni siquiera trabajaban; además del hecho de que la droga que iba a ser transportada era de más de 100 kilos, la Fiscalía señaló que, lo más posible, es que los tres capturados sean parte de una red criminal trasnacional más grande.



Y aunque no se ha identificado a cuál podrían pertenencer, para el ente acusador es probable que sea uno de los grandes carteles de la droga en México. Aunque esto último sigue en investigación, indicios apuntan con fuerza al cartel de Sinaloa, como el hecho de que la ciudad de destino del narcojet iba a ser Sinaloa, y que dos de los capturados eran, precisamente, de esa ciudad mexicana.

