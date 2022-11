Luego de que se conociera el dictamen de Medicina Legal por la muerte de Juan Pablo González, el presunto abusador de la joven Hilary Castro, en la URI de Puente Aranda, presuntamente por una golpiza que le habría quitado la vida, se abre la puerta para una eventual demanda contra el Estado colombiano pues el detenido estaba en custodia de una institución estatal.



Juan Pablo González fue hallado muerto, en extrañas circunstancias en la celda 4 de la URI de Puente Aranda el pasado domingo. Según el primer reporte entregado por las autoridades, en el cuerpo de González no había registro de signos de violencia o algún otro indicador que pudiera dar pistas sobre la forma de muerte.



Sin embargo, la Policía luego dijo que se había tratado de un suicidio y descartó, preliminarmente, que el presunto abusado hubiera sido asesinado por otros internos del lugar. En las horas de la tarde, este diario conoció en exclusiva el informe de Medicina Legal el cual daba cuenta que el hombre murió debido a múltiples heridas, por lo cual se podría afirmar que sí se trata de un homicidio en el interior de la URI.



Teniendo en cuenta que este hombre estaba bajo custodia de una entidad del Estado, los policías tendrían la responsabilidad de mantener el lugar de reclusión bajo vigilancia y brindándole al recluso todas las garantías de seguridad.



El exmagistrado del Consejo de Estado Carlos Alberto Zambrano señaló: "en el caso en que se hubiera tratado de un homicidio dentro de la URI, el Estado, eventualmente, tendría responsabilidad ya que no puede permitir que las personas privadas de la libertad, por muy delincuentes que sean, sufran daños a manos de terceros".

El exmagistrado también aseguró que si en un caso hipotético, un recluso tiene antecedes médicos y que su causa de muerte es por una afección de salud, el Estado no tendría responsabilidad en los hechos.



Asimismo, puso de ejemplo, que si en el caso de que hubiera sido un suicidio tampoco se tendría razones para interponer una demanda a la nación. Sin embargo, la hipótesis de que se hubiera tratado de un suicidio quedaría descartada con el informe de Medicina Legal ya que se enfatiza que Juan Pablo González fue víctima de un homicidio.



"Hay un plazo de dos años a partir del incidente del fallecimiento en el que se puede interponer una demanda civil al Estado por su presunta responsabilidad", enfatizó el exmagistrado.



Por su parte, Natalia Cifuentes Arboleda, abogada especialista en Derecho Penal y en Derechos Humanos, afirma que “el Estado tiene obligaciones de protección para con todos los individuos en sus derechos, especialmente en el derecho a vivir, este derecho se ve especialmente acentuado cuando el Estado, a través de los mecanismos de control social, como el derecho penal, captura y detiene una persona, lo cual traduce clara obligación de la integridad física de todos los privados de la libertad”.



Cifuentes añade que más que analizar el éxito jurídico en el uso de acciones judiciales contra el Estado colombiano, es importante determinar con suficiencia si las causas de este deceso están relacionadas directamente con el actuar omisivo y negligente de los servidores públicos, en cuanto a la realización de sus deberes legales de custodia; o si esto es, como como consecuencia de fallas estructurales o Estado de cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema, lo cual imposibilitó la realización de los más mínimos derechos humanos y fundamentales del aprehendido.

La abogada concluye que "con independencia de si esa muerte de Juan Pablo González es atribuible o no al Estado, todas las personas tienen el derecho a demandar al Estado cuando por las denominadas "fallas en el servicio" se les ve afectada la justa realización de sus derechos".



Con respecto a si prospera este recurso jurídico contra el Estado, en caso de presentarse, el exmagistrado señala que puede existir una sanción a la Nación que varía según las condiciones del daño material e inmaterial que hayan sufrido los familiares de la víctima.



“En términos de daño inmaterial puede existir una sanción de 100 SMLV, se puede dar más, se puede dar menos. Esto va en función del ingreso mensual que tenía la persona con lo que aportaba económicamente a su familia, así cómo lo que duré en tardarse emitir un fallo”, explica Zambrano.



Por último, queda la duda sobre qué recurso jurídico podría interponer Hilary Castro al no recibir una reparación de su abusador al suponerse que la muerte de él hubiera sido por negligencia de la institución que lo custodiaba.



Para el exmagistrado, es una figura que se puede analizar ampliamente ya que, que una victima demande al Estado porque su victimario falleció bajo su custodia, y de esta manera no recibió una indemnización ni reparación por los daños que este le ocasionó, es algo que la jurisprudencia colombiana no ha estudiado, bajo su perspectiva.



Siendo así, para Zambrano, Hilary puede explorar una demanda al Estado por el fallecimiento de su presunto abusador, sin tener certeza que pueda prosperar.



El Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de la Fiscalía asumió la investigación una vez se conoció la muerte del presunto abusador. A su vez, la Policía abrió una investigación disciplinaria, por lo que González habría sido asesinado mientras estaba privado de la libertad, bajo custodia del Estado.



