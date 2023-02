La libertad concedida a Jorge Luis Alfonso López, hijo de la condenada empresaria Enilce López, desató críticas al Gobierno Nacional por su intención de que él fuera facilitador de paz. Al punto de que Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, tuvo que cancelar su rol, según él, debido a que peligraba su labor.



De hecho, el fiscal general, Francisco Barbosa, confirmó que se inició una investigación penal contra el juez que liberó a Alfonso López por el delito de prevaricato por acción.



Por su lado, el juez Orlando José Petro Vanderbilt, quien lo dejó libre, manifestó que él le informó a Rueda que al mencionado se le levantarían las medidas restrictivas que pesan en su contra.



López, también conocido como el 'Gatico' y quien fue alcalde de Magangué (Bolívar), estaba en casa por cárcel pagando una pena de 29 años de detención por el crimen del periodista Rafael Enrique Prins perpetrado por paramilitares en el año 2005.



El caso sigue causando polémicas e incluso el fiscal Barbosa señaló que “la paz total no puede ser una paz tramposa ni de espaldas al país”. También criticó que en la norma que sacó el Gobierno para nombrarlo como facilitador de paz, no dice a quién representa el liberado, ni a cuál grupo criminal pertenece.



Sobre estas críticas, el comisionado Rueda fue indagado por el periodista Daniel Coronell, quien en su reporte para W Radio le preguntó las razones por las cuales incluyeron a Alfonso López como facilitador de paz.



Rueda explicó que se buscaba que el ‘Gatico’ fuera un enlace para explorar la voluntad de paz de un grupo criminal para su desmonte. Sin embargo, no especificó a qué banda delincuencial se refería.



“Nosotros pretendimos, a través de él, un puente de referencia a un grupo criminal”, detalló. Y aclaró que los gestores de paz siguen siendo sometidos a los procesos judiciales en curso o a las condenas a las cuales fueron sentenciados.



En este sentido, dijo Rueda, los facilitadores de paz que actúen contra derecho o que no entreguen resultados con prontitud se suspenderán de sus roles automáticamente.



Este viernes, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO indagó dónde está el hijo de la ‘Gata’. Desde el Inpec informaron que desde el momento cuando se le dictó la boleta de libertad dejó de ser de su competencia la custodia del condenado: “No sabemos dónde está”.



