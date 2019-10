Hija de Aída Merlano enfrentará en libertad el juicio en su contra

Después de un fuerte llamado de atención a la Fiscalía, la juez 12 de control de garantías de Bogotá ordenó la libertad inmediata de Aida Victoria Merlano Manzaneda y del odontólogo Javier Guillermo Cely, vinculados a la investigación por la fuga de la excongresista Aida Merlano Rebolledo.



Merlano Manzaneda, hija de la prófuga excongresista, y Cely fueron capturados a finales de la semana pasada y la Fiscalía les imputó los cargos de fuga de presos y uso de un menor de edad con fines delictivos. El ente acusador había solicitado a la juez que ordenara que ellos fueran enviados a prisión.

Sin embargo, este martes en la mañana la Procuraduría pidió a la juez que no concediera esa petición, posición que fue respaldada por los abogados de los dos imputados.



En su argumentación, la juez consideró que no había elementos de juicio para mantenerlos detenidos. Enfatizó en que la libertad es un derecho fundamental y que la sola gravedad de las conductas imputadas no es suficiente para ordenar una medida de aseguramiento.



De otro lado, en la noche de este martes fue capturado el capitán del Inpec David Alexánder Álvarez Cárdenas, comandante de custodia y vigilancia de la cárcel El Buen Pastor, en la que estaba recluida Aida Merlano.



Álvarez es señalado de facilitar la fuga de la excongresista y por eso la Fiscalía ordenó su captura por prevaricato, favorecimiento para la fuga de presos y abuso de la función pública. Según las autoridades, el capitán firmó lo orden por la cual se redujo el nivel de seguridad a la política condenada. El capitán será llevado ante un juez de control de garantías para legalizar su captura.

Críticas a la Fiscalía

En tanto, en la diligencia de este martes, tras la cual quedaron libres la hija de Merlano y su odontólogo, la jueza cuestionó la actuación de la Fiscalía en ese proceso e indicó que el ente acusador intentó atribuir a los dos capturados conductas cometidas por la excongresista fugada.



Igualmente, la funcionaria señaló que le corresponde al juez verificar si la persona imputada realmente puede ser un peligro para la sociedad o puede obstruir el proceso. “¿De verdad cree usted, señor fiscal, que esta jovencita va a interferir el proceso? ¿Va a tener acceso a manipular qué?”, cuestionó la juez al fiscal del caso.



Y añadió: “¿De verdad, usted cree que ellos, que carecen de antecedentes, son un peligro para la comunidad como para llevarlos a un centro de reclusión?”.

Igualmente, la juez dijo que la Fiscalía intentó atribuir a los capturados conductas cometidas por la excongresista.

Aquí la Fiscalía no actuó con transparencia, con lealtad FACEBOOK

TWITTER

La funcionaria judicial sostuvo que su despacho no tiene elementos probatorios para sustentar la peligrosidad de los capturados y enfatizó que si les impusiera medida de aseguramiento, estaría en contra de la legislación. “Aquí la Fiscalía no actuó con transparencia, con lealtad, usted no informó que esta solicitud de captura fue llevada ante dos jueces”, indicó la juez y añadió que la actividad de los investigadores “fue grosera al tocar varios despachos a ver cuál les aprobaba su petición”.



Igualmente sostuvo que los dos imputados tendrán que asumir el proceso judicial en su contra, pero en libertad y que no hay fundamentos para que sigan detenidos, por lo que ordenó su libertad inmediata. Al final del proceso otro juez se tendrá que pronunciar de fondo sobre su presunta responsabilidad en los hechos.



“Estoy muy emocionada, muy contenta. Desde el principio de todo esto he tratado de poner la cara más dura que tengo, porque en medio de todo sé que mi mamá tal vez me esté viendo y no quiero que ella se lleve la imagen de que su hija es una débil”, dijo Merlano Manzaneda tras recuperar su libertad.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com