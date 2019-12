Hija de Aida Merlano asegura que Julio Gerlein la amenazó

A través de sus redes sociales, Aída Victoria Merlano, hija de la prófuga excongresista Aída Merlano, aseguró que Julio Gerlein supuestamente la amenazó, por lo que afirmó que buscará acciones legales en contra del poderoso empresario barranquillero.

Según Aída Victoria, las amenazas se dieron cuando se reunión con Gerlein, quien está siendo investigado por el caso de corrupción electoral que llevó a la Corte Suprema de Justicia a condenar a 15 años de cárcel a su madre Aída Merlano, quien se fugó en medio de una cita médica, el pasado primero de octubre.



En sus redes, Aida Victoria Merlano asegura que se reunió con Gerlein, a quien se refiere como su padre, con el fin de "buscar su apoyo económico y protección".



"En esta ocasión mi papá a quien amo, a pesar de todo, me sorprendió con la respuesta que me dio", continúa su relato en Instagram.

"¡En mi propia cara! Me dijo que él y dos de mis hermanos (Julio Eduardo y Margarita Eugenia) querían pegarme 17 tiros, porque yo “estaba muy bocona”'", afirmó la hija de la excongresista.



La hija de la prófuga excongresista aseguró que está buscando asesoría para iniciar acciones legales "no solo por lo que anteriormente mencioné, sino por todo el contexto de la situación".



Dijo, además, que así como la justicia les ha aplicado extinción de dominio sobre sus bienes -que según ella nada tienen que ver con política, porque asegura que fueron obtenidos antes del 2008 "de forma legal"-, espera que las autoridades con ese mismo rigor y celeridad "le apliquen extinción de dominio, cárcel, etc, a los demás implicados en este tipo de delitos".

Este martes un juez aplazó la audiencia preparatoria juicio contra Julio Gerlein por los delitos de corrupción al elector, violación de topes y concierto para delinquir. Así, el juez postergó la diligencia hasta el 7 y 8 de mayo del 2020.



La defensa del empresario le pidió al juez darle más tiempo afirmando que el expediente es muy voluminoso y debe estudiar cada detalle del caso.



La Fiscalía investiga a Gerlein -hermano del exsenador Roberto Gerlein- como supuesto financiador de las campañas electorales que llevaron a Aída Merlano a obtener curules en el Congreso en el 2014 y el 2018.



Aunque la defensa de Gerlein asegura que él nada tuvo que ver con la red de corrupción de Merlano, la hija de la excongresista, Aida Victoria, ha dicho en medios de comunicación que la relación entre su madre y Julio Gerlein fue muy cercana.



Según Aida Victoria, el empresario era la pareja de la excongresista y una especie de padre para ella.



