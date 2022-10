Tatiana Oñate, procuradora delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, es una de las funcionarias de esa entidad que puso el ojo sobre Hidroituango, y lanzó una decena de alertas que si no se toman en cuenta podrían derivar en graves afectaciones al proyecto y las comunidades río abajo.



En diálogo con EL TIEMPO, la delegada contestó cinco preguntas clave sobre el documento que el martes pasado fue dirigido a varios funcionarios que tienen que tomar cartas en el asunto.



¿Qué están haciendo en el caso Hidroituango?

​

En ejercicio de su función preventiva, la Procuraduría ha venido efectuando vigilancia y control de gestión en todo el país sobre la implementación de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523 de 2012), con énfasis en los municipios aguas abajo del sitio de presa del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, más conocido como Hidroituango, dada la situación especial de amenaza y vulnerabilidad que se presenta.

Procuradora delegada ara la Gestión y la Gobernanza Territorial. Foto: Procuraduría

El objetivo principal ha sido constatar el estado de implementación de los instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres del Proyecto (GRD) y de los municipios aguas abajo y su incorporación en los planes o esquemas de ordenamiento territorial (OT) en cada uno de esos territorios, herramientas que proporciona nuestro sistema normativo y que permiten a los alcaldes, gobernadores y Gobierno Nacional efectuar acciones de conocimiento y reducción del riesgo, así como un adecuado manejo de los desastres con énfasis en la prevención, para salvaguardar la vida y bienes de los habitantes y garantizar el desarrollo sostenible.



¿Qué destaca del trabajo hecho por las autoridades?

​

Se destaca el trabajo articulado para implementar el Plan de Acción Específico, que tiene como objetivo atender la contingencia y la recuperación de las comunidades afectadas.



Son 10 las alertas enviadas, ¿en qué se resumen?

​

La única manera de mitigar el riesgo que representa el uso continuo y exclusivo del vertedero para evacuar el agua del embalse es poniendo a funcionar al menos cuatro unidades de generación, pero eso no puede hacerse sin tomar todas las precauciones ni efectuar todas las pruebas recomendadas por los ingenieros y asesores. Un fallo en el sistema o en el macizo rocoso retrasaría aún más la entrada en operación de la hidroeléctrica y extendería la presión sobre el vertedero.



Y ¿si no se solucionan las falencias?

​

Son temas comúnmente descuidados en todas las zonas del país, pero en este caso resaltamos esas falencias por la situación especial de vulnerabilidad y amenaza que se presenta. Los alcaldes de Caucasia, Nechí, Cáceres, Tarazá y Valdivia deben actualizar sus instrumentos de GRD y OT y tomar medidas de reducción del riesgo para proteger la vida y bienes de los habitantes en su jurisdicción según lo determina la Ley 1523 de 2012.



¿Cuáles entidades deben atender las observaciones?

​

EPM, porque es necesario que continúe priorizando la seguridad, la vida y el medioambiente como ha hecho hasta ahora. El gobierno departamental y alcaldes, para la actualización de la GRD y el OT y preparación frente a una eventual emergencia. Y el Gobierno, representado en la UNGRD, porque es indispensable que trabaje en armonía con EPM, las alcaldías y gobernación para que se prioricen las pruebas técnicas encaminadas a poner en marcha el proyecto bajo consideraciones exclusivamente de reducción del riesgo.



