El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró esta mañana desde la sede principal de la Contraloría que el megaproyecto energético de Hidroituango, no contaba con un póliza de seguro de todo riesgo.



"Es profundamente grave que Hidroituango no tenga una póliza de seguro, así se está colocando en riesgo las Empresas Públicas de Medellín, EPM, porque en el evento de que eso no funcione, la responsabilidad fiscal será muy grave", afirmó el Contralor.



Este anuncio se dio en el marco de la rendición de cuentas de los primeros 100 días de la administración de Rodríguez en el ente de control.



El contralor aseguró que van a “valorar qué pasó con el pago de $4 billones que se hizo, a las aseguradoras, y lo que debía continuarse asegurando hasta ahora”.



De otro lado, Rodríguez sostuvo que la Contraloría mantiene un seguimiento permanente sobre el proyecto Hidroituango y las consecuencias que este megaproyecto pueda desencadenar en el momento en que se enciendan las turbinas de lo que producirá el 17 por ciento de la energía del país.



Además, dada la trascendencia en materia fiscal con una inversión de alrededor 20 billones de pesos, el doble de lo que inicialmente se pensó, actualmente la Delegada para el Sector Infraestructura lidera el seguimiento, "con el fin de estar al tanto de los avances" del megaproyecto.



"Una vez entren en operación las 8 unidades del proyecto, se procederá a revisar nuevamente lo correspondiente al lucro cesante, gestión y costos, actualizando lo evidenciado previamente por éste órgano de control", añadió el contralor.



Finalmente, la Contraloría General evaluará si se han materializado otros riesgos del proyecto como incremento de costos no justificados o un posible detrimento patrimonial en caso tal de que el funcionamiento de la represa tenga dificultades.



