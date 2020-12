Fajardo, Gaviria y Ramos, entre los imputados por Hidroituango

La Contraloría anunciará esta tarde los nombres de 19 personas que serán imputadas por un presunto detrimento de 4,1 billones de pesos por las irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto Hidroituango.

Entre los imputados fiscales están el exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial Sergio Fajardo, así como el exgobernador Luis Alfredo Ramos.



En el caso de Fajardo, la Contraloría lo sindica de acciones y omisiones al no cumplir con todas las responsabilidades que tenía frente al proyecto como miembro de la Junta Directiva. También por omitir su deber de cuidar el proyecto.



En el caso de Ramos, responderá por omisión en la falta de cuidado en el megaproyecto de la Hidroeléctrica.



También el hoy gobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria, al que también se le imputaron cargos por omisión en su deber de cuidado sobre el proyecto.



Otro exalcalde de Medellín que también responderá por estos hechos es

Fabio Alonso Salazar Jaramillo.



En la imputación fiscal también está llamada María Eugenia Ramoos Villa, quien era Secretaría de Planeación Departamental, y el exsecretario de Infraestructura Rafael Andrés Nanclares Ospina. (Lea también: El acelerador que llevó al colapso de túnel de Hidroituango en 2018).

Todos estos funcionarios deben responder en una investigación que la Contraloría General abrió en noviembre del año pasado.



Una de las irregularidades tiene que ver con el acelerador que se le imprimió al proyecto para que estuviera listo antes de tiempo, y que llevó a crear un tercer túnel de desviación del río Cauca, el de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), lo que terminó debilitando la estructura.



Ese fue el túnel que colapsó en el 28 de abril del 2018, poniendo en alerta roja la estabilidad de toda esta megaobra y generando pérdidas en el proyecto de más de 800.000 millones de pesos. (Lea: En Hidroituango ya se han invertido $ 2,9 billones de más: Contraloría).

Según dijo en noviembre, en su auto de apertura de la investigación, “con esta decisión EMP se apartó no sólo de los diseños originales sino también de la recomendación de su Junta de Asesores, respecto del cambio de diseño que incluía la GAD; decisión que aumentó el riesgo del proyecto”.



Así las cosas, la GAD, que era una modificación muy grande en el proyecto y no estaba estipulada en el contrato, se construyó sin tener una licencia ambiental y sin una previa autorización de la junta directiva de la sociedad.

Otros investigados

Dentro del grupo de llamados a imputación también aparecen en calidad de gerentes de EPM Federico Restrepo Posada y Juan Esteban Calle Restrepo, y como miembros de la junta directiva Álvaro Julián Villegas, Sergio Betancur Palacio, Ana Cristina Moreno Palacios.



Los demás imputados son Alejandro Antonio Granda Zapata (funcionario del IDEA),Álvaro de Jesús Vásquez Osorio (gerente de IDEA), Iván Mauricio Pérez Salazar (gerente del IDEA, y además delegado por Sergio Fajardo en la junta directiva) y Jorge Mario Pérez Gallón (funcionario del IDEA).



(Lea: JEP ordena a EPM dar información sobre desaparecidos en Hidroituango).



También deben responder como gerentes de Hidroituango Luis Guillermo Gómez Atehortúa, John Alberto Maya Salazar, y el gerente de EPM-Hidroituango Luis Javier Vélez Duque.

A cinco personas se les archivó el proceso

Al decidir imputar cargos a varios involucrados, la Contraloría también definió que se archivará el proceso contra cinco personas y una auditoría.



Ellos son Jorge Alberto Julián Londoño de la Cuesta, quien era gerente de EPM entre el 2016 y 2019, porque a juicio de la Contraloría no obró con culpa grave, lo mismo que a Jesús Alfonso Jaramillo Zuluaga, quien era secretario privado de Antioquia y suplente de Sergio Fajardo.



Además, fue archivado el proceso contra Sebastián Álvarez Díaz, quien era gerente de proyectos de Antioquia, quien según la Contraloría nunca tuvo una actuación principal porque había sido delegado por Fajardo. También se archivará el caso contra Wilson Chinchilla, quien era funcionario de EPM y miembro de la junta directiva, porque siempre se declaró en conflicto de interés y no participó en la toma de decisiones.



El otro proceso archivado es el de Hugo Mora Tamayo, porque aunque hizo parte de la junta directiva casi siempre fue suplente y no actuó con culpa grave. La auditoría a la que se le cierra el caso es Gestión y Auditoría Especializada.

