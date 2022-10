En momentos en los que hay incertidumbre sobre la fecha en la que comenzará a operar Hidroituango, la Procuraduría General de la Nación emitió 10 alertas y recomendaciones sobre el proyecto, vital para el mercado energético del país.



Estas alertas son producto del seguimiento a la licencia y a la contingencia ambiental, así como a la vigilancia del estado de implementación de los instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres, tanto del proyecto como de los municipios aguas abajo.



Los 10 llamados del órgano de control están dirigidos al Gobierno Nacional, la Gobernación del Antioquia, EPM y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y se busca brindar elementos de juicio a las autoridades para la toma de decisiones sobre la definición de las acciones pertinentes para mitigar los actuales riesgos de Hidroituango.

Los 10 hallazgos y recomendaciones

En primer lugar, la entidad señaló que se evidencia un continuo monitoreo en las estructuras de la represa y en las obras construidas en el manto rocoso, respecto a la estabilidad de la obra.



Pero se señala que Hidroituango mantiene el estado de riesgo debido a que el flujo continuo del río Cauca es descargado por la estructura del vertedero, y por ello, para disminuir el riesgo se requiere poner en funcionamiento las turbinas de generación.



En tercer lugar la Procuraduría destacó que para el funcionamiento de las turbinas, Hidroituango se encuentra en una etapa decisiva, "razón por la cual se recomienda que EPM cumpla con todas las pruebas y garantías para el funcionamiento efectivo de cada uno de sus componentes, desde lo mecánico, hidráulico y eléctrico, entre otros, cumpliendo con los tiempos necesarios para dichas actividades".



La Procuraduría informó también que EPM tiene un adecuado Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) con responsabilidades claras y una cadena de llamadas bien definida y actualizada, y sostuvo que se debe garantizar la continuidad y calidad de este instrumento.



En quinto lugar se menciona que EPM ha instalado un Sistema de Alerta Temprana (SAT) robusto y redundante, no obstante el mismo "es vulnerable al vandalismo y a los grupos armados ilegales", por lo que es necesario evaluar la estrategia o el tipo de equipos y continuar las campañas de sensibilización de la comunidad para su cuidado y buen manejo.



No obstante, la gestión de riesgo de los municipios aguas abajo tiene serias falencias, pues, dijo el órgano de control, Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí tienen planes desactualizados, no hay gestión documental ni continuidad en los procesos, no cuentan con el personal adecuado para su manejo y los organismos de socorro no tienen el personal, entrenamiento, ni los equipos necesarios para la atención de emergencias.



De otro lado, la Procuraduría sostuvo que aunque es necesario poner en funcionamiento las unidades de generación para mitigar el riesgo sobre la represa, desde la perspectiva de la Gestión del Riesgo de Desastres, "poner a funcionar el sistema sin haber hecho todas las pruebas necesarias representa un riesgo alto".



En este miso aspecto, en octavo lugar el Ministerio Público explicó que el proyecto y las comunidades aguas abajo siguen bajo estado de alerta y contingencia, lo cual refuerza el llamado para que se priorice el cumplimiento estricto de las pruebas necesarias de todos los equipos y sistemas antes de poner a funcionar cada unidad de generación.



Adicionalmente, la entidad manifestó que "el riesgo se incrementa por el tiempo de exposición a una amenaza, de allí que cualquier demora en las obras o pruebas necesarias para poner en funcionamiento las unidades de generación representa un mayor riesgo para los trabajadores y para las comunidades aguas abajo de la presa".



Por último, la Procuraduría sostuvo que es indispensable que EPM, en su condición de titular de la licencia, continúe las gestiones que permitan superar la contingencia ambiental y que estas acciones se articulen y armonicen con las encaminadas a garantizar la estabilidad del proyecto.

