Trasladan a exparamilitar y violador Hernán Giraldo a cárcel en Itagüí

La duda sobre el centro de detención de Hernán Giraldo, señalado de ser el mayor depredador sexual de menores del paramilitarismo, quedó cerrada por el momento.



Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le confirmaron a EL TIEMPO que el temido exjefe del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas estará recluido en la cárcel de máxima seguridad La Paz, en Itagüí, Antioquia.

Giraldo fue deportado este lunes 25 de enero desde Estados Unidos, donde pagó una condena de 12 años por narcotráfico.



A pesar de su traslado al centro penitenciario, aún no está del todo claro el futuro del exparamilitar en términos judiciales.



Según la Fiscalía General de la Nación, contra Hernán Giraldo hay una sentencia parcial condenatoria proferida por el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Barranquilla el 18 de diciembre de 2018.



En Colombia, debe responder por delitos relacionados con masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos contra personas protegidas.



El ente acusador, además, ha solicitado tres medidas de aseguramiento de detención preventiva en cárcel, que corresponden a tres audiencias de formulación de imputación que se le han realizado y están a la espera de la decisión de la magistratura. En la Fiscalía también hay 52 investigaciones contra el exparamilitar (46 en etapa de instrucción y seis en investigación preliminar).



Por haberse sometido al sistema transicional de Justicia y Paz, Giraldo no pagaría más de ocho años de cárcel en Colombia. Sin embargo, todavía no se ha llevado a cabo la audiencia de libertad a prueba ante el juzgado de ejecución de penas, en la que podrían solicitar que al exparamilitar y depredador sexual le validen el tiempo pagado en suelo norteamericano, con lo que podría quedar en libertad en Colombia.





JUSTICIA