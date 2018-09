La respuesta de los Uribe Noguera tras giro en caso Yuliana Samboní

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la decisión de primera instancia de un juez que consideró que la Fiscalía no podía usar una prueba clave en el proceso contra Catalina y Francisco Uribe Noguera por ocultar información sobre lo que ocurrió el 4 de diciembre de 2016, cuando fue asesinada la menor Yuliana Samboní (crimen por el que fue condenado Rafael Uribe Noguera a 58 años de cárcel), la defensa de los hermanos del victimario se pronunció.

Los hermanos Uribe Noguera, según se lee en el fallo del Tribunal, habrían borrado todo de sus equipos celulares. Mientras Rafael estuvo internado en una clínica, luego de cometer el crimen, habrían accedido a su celular y borraron conversaciones claves sobre los hechos ocurridos antes y después del crimen, dice la sentencia.

Sin embargo, los hermanos Uribe Noguera han insistido en que no ocultaron pruebas a las autoridades y que por el contrario colaboraron a la Policía. Tanto Francisco como Catalina, tendrán que demostrar en juicio que son inocentes de favorecer u ocultar pruebas del momento en el que se cometió el crimen y de los días siguientes.



Esos equipos de los hermanos fueron enviados a los Estados Unidos, en donde agencias especializadas recuperaron la información y la entregaron en cadena de custodia a la Fiscalía.



En la noche del jueves el abogado que lleva la defensa de los hermanos, Pedro Enrique Aguilar, emitió un comunicado en el que señala que tras la decisión del tribunal "se ha generado la publicación de informaciones que no corresponden a la

verdad real ni procesal"



"Desde el 9 de diciembre de 2016, durante los interrogatorios a los que se

sometieron voluntariamente los hermanos Uribe Noguera, informaron a la

Fiscalía que ante la avalancha de amenazas e insultos que recibieron en sus

aparatos celulares como reacciones airadas por los hechos que

involucraron a su hermano (Rafael Uribe Noguera), optaron por desinstalar (no borrar ni alterar) las aplicaciones receptoras, procediendo a entregar, también de manera

voluntaria, los respectivos aparatos para facilitar su experticia", añade.



El comunicado del defensor también señala que la decisión del tribunal "que permite la intervención del respectivo perito en la audiencia, se enmarca en una discusión acerca de la técnica de incorporación de los elementos a la fase probatoria del juicio".



También, añade, "supera las deficiencias de la Fiscalía en punto del correcto descubrimiento probatorio, y, de ninguna manera, afecta la presunción de inocencia ni compromete la responsabilidad de nuestros clientes".



ELTIEMPO.COM