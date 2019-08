Se define si hermanos Uribe Noguera son condenados o absueltos

Sobre las siete de la mañana de este viernes está citada la audiencia en la cual un juez de Paloquemao decidirá si condena o absuelve a Francisco y Catalina Uribe Noguera, por el supuesto encubrimiento de pruebas en el crimen de la menor Yuliana Samboní, perpetrado por su hermano Rafael Uribe, el 4 de diciembre de 2016.

Aunque la cita había sido programada para el 25 de julio, debido a otras diligencias judiciales, tuvo que ser postergada. Los hermanos, junto a sus abogados, escucharán el sentido de fallo del juez 46 de conocimiento.



La decisión fue tomada luego de escuchar y analizar el material probatorio y los testigos presentados por la Fiscalía y por la defensa, que inclusive presentó a Francisco, Catalina y Rafael como testigos en el juicio.

Según el ente acusador, tanto Francisco como Catalina habrían borrado chats y ocultado información de los hechos que rodearon la violación y asesinato de Samboní. Sin embargo, los hermanos han dicho que ese día y los siguientes colaboraron con las autoridades y que no entorpecieron en ningún momento la investigación.



En la audiencia de alegatos finales, la Procuraduría y la defensa solicitaron absolver a los hermanos. El Ministerio Público dijo en su momento que no se cumplían las exigencias para la configuración de los delitos. Será el juez el que defina si los hermanos Uribe Noguera tienen o no responsabilidad en los hechos. De ser declarados culpables tendrían que enfrentar una pena cercana a los ocho años de cárcel.









JUSTICIA.