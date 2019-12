Ratifican absolución de hermanos Uribe Noguera en segunda instancia

Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la absolución de Francisco Uribe Noguera y Catalina Uribe Noguera por el supuesto encubrimiento a su hermano en el asesinato de Yuliana Samboní.



Para este lunes estaba programada la audiencia de lectura de fallo en el Tribunal Superior de Bogotá, en la que este dio a conocer a las partes del proceso su decisión sobre la apelación presentada por la Fiscalía después de que los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera fueran absueltos en primera instancia.

El pasado 9 de agosto, un juzgado del circuito penal de Bogotá desestimó los cargos contra los hermanos del condenado Rafael Uribe Noguera, quien purga la máxima pena por haber raptado, violado y asesinado a la menor Yuliana Samboní.



A los hermanos, la Fiscalía los imputó por presunto encubrimiento del crimen de Rafael, cometido el 4 de diciembre del 2016. Según el magistrado del Tribunal que leyó la decisión, "no surge acreditada, más allá de duda razonable, la responsabilidad de Catalina y Francisco José Uribe Noguera como autores del delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, por el que fueron acusados".



"No es procedente proferir sentencia condenatoria cuando existen dudas", dijo el togado ponente de la decisión, Gerson Chaverra Castro, de la sala penal del Tribunal, quien agregó que, al haber "duda razonable", se confirma la sentencia de primera instancia.

Francisco Uribe Noguera dijo que con esta decisión "se confirma lo que nosotros venimos diciendo desde el primer día, y es que colaboramos con las autoridades y que somos inocentes". Aseguró que fue un "gasto totalmente innecesario" de la administración de justicia este proceso.



Sobre los cuestionamientos sobre si van a reparar a la familia Samboní, reiteró que el único responsable de todos estos hechos es Rafael Uribe Noguera y no se puede inculpar a toda la familia. Sin embargo, dijo que sí piensan "realizar una serie de acciones que permitan cambiar una realidad en Colombia", que es la de los abusos a menores de edad.



Añadió que después analizarán si entablan alguna acción legal contra la Fiscalía tras haber sido acusados por esa entidad.



Según el ente investigador, Francisco y Catalina habrían borrado chats y ocultado información sobre los hechos alrededor del asesinato de Yuliana. Ellos, sin embargo, aseguraron que colaboraron con las autoridades y no entorpecieron la investigación.



El juez del caso tomó la decisión de absolverlos, en línea con la solicitud de la Procuraduría en ese momento, que aseguró que no se cumplían las exigencias para la configuración de los delitos que se imputaron.



El juez de primera instancia consideró el hecho de que justamente los hermanos de Rafael Uribe Noguera fueran quienes entregaron a su hermano a las autoridades. Además, aseguró que la Fiscalía no logró demostrar que los chats borrados tuvieran alguna relación relevante con el caso.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com