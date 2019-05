'Serie de Netflix hace creer que destruimos la vida de Laura y Jessy'

"Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con esto, porque no nos pretendemos lucrar del crimen de mi hermano (...) y rechazamos totalmente que se haya creado y producido esta serie".



Esa es la posición que mantiene Jorge Luis Colmenares sobre la serie que realizó Netflix, y que cuenta las circunstancias que rodearon la muerte de su hermano Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes que falleció el 31 de octubre del 2010.

La familia Colmenares aún no sabe si emprenderá acciones legales contra la producción 'Historia de un crimen: Colmenares'. Y aunque rechaza que se publique esta serie cuando aún no hay un fallo definitivo, considera que, en todo caso, esa grabación ayudará a que avance en los estrados judiciales el proceso en contra de Laura Moreno y Jessy Quintero, las dos jóvenes que acompañaban a Colmenares el día de su muerte y que fueron absueltas en primera instancia por un juez. El caso está en el Tribunal de Bogotá desde hace dos años y aún no tiene ponencia.



De otro lado, Carlos Cárdenas, exnovio de Laura Moreno y vinculado al proceso en el 2012, fue absuelto en primera y segunda instancia por los delitos de homicidio doloso agravado en calidad de autor material y falso testimonio. Su absolución se basó en que no había suficientes pruebas para asegurar que él golpeó y asesinó a Luis Andrés.



Mientras la familia Colmenares insiste en que su muerte no se dio por un accidente y que los jóvenes que lo acompañaban esa noche tuvieron responsabilidad en su deceso, hasta ahora no hay nadie condenado. Los únicos que fueron condenados son tres testigos falsos que en su momento la Fiscalía llevó al proceso afirmando que eran piezas claves de la investigación, pero cuyas versiones resultaron no ser ciertas.



¿La serie parcializó alguna de las versiones del caso Colmenares?



Sinceramente la serie utilizó las dos versiones. Al inicio se maneja la autoría del homicidio y en los últimos capítulos la voltean y empiezan a mostrar la teoría de la defensa. La serie no tomó partido, brinda las dos teorías que manejó el proceso de Luis Andrés.



¿Considera que la producción es imparcial?



En parte sí es imparcial, aunque finalmente demuestra o hace creer a las personas que les destruimos la vida a Laura (Moreno) y Jessy (Quintero) por intentar esclarecer el crimen de mi hermano, cuando por lo menos ellas tuvieron el derecho a seguir viviendo. A mi hermano a los 20 años le cortaron sus ilusiones, sus sueños, sus metas.



También, al final de la serie mencionan la sentencia del Tribunal de Bogotá que está en firme (la de Carlos Cárdenas, quien fue absuelto) donde se confirma que sí hubo un homicidio que se está encubriendo, pero ponen ese mensaje, y después dos líneas abajo dicen que juristas no comparten la posición o los pronunciamientos del Tribunal. En la serie intentan mostrar un lado, pero también intentan mostrar el otro, entonces no toman partido al respecto.



Personalmente, ¿qué sentimiento les generó la serie cuando la vieron?



Fue muy fuerte porque, primero, el actor que interpreta a mi hermano tiene grandes similitudes a él, entonces después de nueve años ver a alguien que se parezca tanto a un familiar es realmente difícil y además que muchos capítulos nos hacían recordar los momentos de angustia que vivimos cuando estuvimos buscando a mi hermano en hospitales, clínicas, Medicina Legal. Luego revivimos esa noche en la que nos enteramos que mi hermano sí estaba muerto.



Es un choque de sentimientos emocionales muy grande. También muestran toda la lucha que emprendieron mis padres al inicio del proceso, y que después retomé yo. Es como un choque de sentimientos y no fue fácil ver los ocho capítulos.

¿Ustedes han criticado que se haga esta serie cuando aún no hay una sentencia en firme contra Laura y Jessy?

​

Claro. Eso es de lo que nosotros tantas veces nos hemos quejado ¿Cómo es posible que Netflix publique en su plataforma esta serie? ¿Cómo es que la producen cuando todavía no hay una sentencia en firme, que nos diga qué fue lo que sucedió? ¿Quiénes son los culpables? ¿Por qué asesinaron a mi hermano? ¿Quién lo asesinó?. Estamos esperando que nos cite el magistrado del Tribunal en segunda instancia, y allí nos diga si confirma la decisión de absolverlas, o las condenan.



Tenemos un parte de tranquilidad y es que el Tribunal mencionó que había un homicidio, y sabemos que todo eso lo demostramos en juicio, y que teniendo esas bases de lo probado el magistrado seguirá fallando en concordancia a la teoría del homicidio.



El caso lleva dos años en el Tribunal de Bogotá. Con la serie de Netflix, ¿creen que pueda avanzar?

​

Sí. Lleva dos años en el Tribunal de Bogotá y hace dos semanas radicamos un memorial en el despacho del magistrado solicitando que respondiera por qué todavía no nos han citado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasan dos años y nada? La serie de Netflix ayudó a volver a despertar el tema, a que los colombianos volvieran a enterarse del crimen de mi hermano, que volviera a sonar, y esperamos que este ruido que se está haciendo presione al magistrado para tomar una decisión rápido.



En términos judiciales ¿cree que la serie pueda influir?



Nosotros confiamos en el sistema judicial. La serie no va a influir porque el magistrado se basará en las pruebas que se presentaron y se practicaron, y en los hechos que quedaron probados judicialmente. Pero sí va a ayudar a que vuelva a sonar el proceso a tal punto que el magistrado se sienta presionado a tomar la decisión.



Después de todo lo que ha pasado y de nueve años de proceso ¿Todavía reiteran la culpabilidad de Jessy y Laura?

​

Claro, la culpabilidad está totalmente probada, primero existen unas interceptaciones en donde Laura menciona lo que paso esa noche, que ella no fue, que no tiene nada que ver pero que sí sabe lo que paso esa noche. Entonces: ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué están ocultando tanto? También menciona que Jessy es más testigo de Laura que del proceso, entonces ¿Por qué Jessy es testigo de Laura? ¿Qué es lo que están ocultando? ¿Qué es lo que tratan cubrir? En estos nueve años seguimos teniendo fe de que Laura y Jessy saben qué le ocurrió a mi hermano y qué paso esa noche, saben que nosotros se lo entregamos con vida y nos lo devolvieron en un ataúd.



Ustedes tampoco quedaron tranquilos con la absolución de Carlos Cárdenas...

​

A él lo absuelven por duda razonable lo cual, como lo confirmó el Tribunal, no quiere decir que él sea inocente sino que por duda se debe absolver al reo, porque no está la prueba suficiente de que él fue el que ocasionó el homicidio de mi hermano. En esa misma sentencia es donde el Tribunal menciona que sí existe el homicidio, nosotros confiamos en el sistema judicial y que se determinará quiénes fueron los autores del homicidio.



¿Cree que la serie es una explotación de la tragedia de su hermano?

​

Algo que le rescato a la serie es que muestra lo que yo vengo denunciando desde hace un año y es a lo que se pueden estar enfrentando los niños y jóvenes por las fiestas a las que van y que pueden ocasionar que se pierdan en una mala vida. La serie no va a afectar el proceso, sí va a despertar la curiosidad de los colombianos que también les agradezco por el apoyo que nos han dado, pero también despertará la opinión pública de nuevo.



Ustedes han sido claros en que no autorizaron la serie ¿emprenderán acciones legales?

Todavía no hemos confirmado ni tomado una decisión por completo frente a la serie. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con esto, porque no pretendemos lucrarnos del crimen de mi hermano, porque uno no se debe lucrar del asesinato de un familiar y rechazamos totalmente que se haya creado y producido esta serie, pero estamos esperando que todos los abogados revisen la serie para ver qué medidas vamos a tomar al respecto.





