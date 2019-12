Hermana de Dilan rechaza que su caso vaya a justicia penal militar

En un video publicado en sus redes sociales, Denis Cruz, hermana del joven Dilan Cruz, quien falleció el pasado 25 de noviembre tras un disparo del Esmad en protestas en Bogotá, comentó que como familia reciben con desconcierto la decisión de enviar el caso a la justicia penal militar.



Este pronunciamiento surge luego de que miércoles se conoció que, al dirimir un conflicto de competencias, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura determinó que la investigación y juzgamiento del capitán del Esmad procesado por estos hechos debe llevarlos la justicia castrense.

"Tomamos esta decisión como un revés, consideramos que no se ha escuchado el clamor de quienes hemos sido víctimas y de miles de personas que se han solidarizado con lo sufrido con mi hermano", comentó la joven en el video.



Y continuó diciendo que como familia consideran que se debe hacer justicia en este y demás casos similares, "entendemos que la justicia debe aclarar lo ocurrido, dar a conocer la verdad de los hechos sin justificaciones y sin revictimizarnos, sancionar a quienes corresponda y garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir (...) Nos preguntamos si la justicia penal militar puede garantizar esto y no lo creemos posible".

Por ello, la hermana de Dilan dijo que como familia hacen un llamado para que la justicia reconsidere su decisión y anunció que en los próximos días, junto con sus abogados, interpondrán acciones jurídicas "que permitan que el homicidio de mi hermano sea conocido por la justicia ordinaria y que esta pueda actuar de manera rápida y correcta".



Denis Cruz dijo además que quieren ser la última familia "que padezca este dolor y no deseamos que nadie sufra lo que estamos sufriendo nosotros" y pidió que se superen los malos tratos vividos en las protestas y que sea a través del diálogo que se permita trazar un nuevo camino para el país.



En protestas en el centro de Bogotá el pasado 23 de noviembre, Dilan Cruz fue impactado en la cabeza por un proyectil tipo bean bag disparado por una escopeta calibre 12 del Esmad. Aunque fue llevado a la clínica San Ignacio para recibir atención, terminó falleciendo dos días después a causa de sus heridas.El 28 de noviembre, la directora de Medicina Legal entregó el dictámen oficial sobre el deceso del joven y dijo que se trató de una muerte violenta en modalidad de homicidio.

