El Director de la Policía, el general Henry Sanabria, en diálogo con la revista Semana se refirió a los exorcismos que se han realizado en la institución. "La existencia del diablo es cierta. Lo he visto, lo he percibido, para muchos es una fábula y otros no creen. Y eso está bien porque, digamos, el diablo lo dice, él se niega a sí mismo", dijo.



De la misma manera, el Director de la Policía señaló que ha visto esa presencia maligna en muchas situaciones, la última vez fue, según indicó en la entrevista, en "las pasadas protestas", cuando "unas 2.000 o 3.000 personas pasaron al frente de siete policías que estaban solamente con chaqueta, casco y escudo".



Según el general Sanabria, al enterarse de la situación, él llegó a apoyarlos junto con un mayor, una patrullera y un patrullero: "Es decir, éramos diez. Cuando los muchachos de la primera línea pasaron por el frente, eran unos 34, los alcancé a contar esa vez. Saqué mi crucifijo y lo puse encima", puntualizó.

Al ser preguntado sobre el uso de este elemento de la religión Católica en una manifestación, el jefe de la Policía respondió que: "Detrás de toda acción violenta hay una presencia del mal".



El general Sanabria dijo que después de realizar esta acción los manifestantes decidieron irse. "Los policías me miraron. No se atrevieron a preguntarme qué había pasado. El miedo que tenían varios de ellos, sobre todo las mujeres, fue mayúsculo".



Un Cristo, en madera. lo acompaña en su oficina. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Exorcismos a delincuentes

El Director de la Policía narró en su entrevista a Semana cuál es uno de los casos que más le ha impactado.



Los hechos habrían ocurrido en Medellín. Mientras realizaban una persecución a una banda delincuencial, uno de los sospechosos fue apuñalado y arrojado desde un vehículo en movimiento. "Preferimos ayudarlo que seguirlos persiguiendo. Le tomamos el pulso y ya estaba muerto", narró Sanabria.



Mientras realizaban la inspección del cadáver, "el cuerpo empezó a arrastrarse. Eso fue sobrenatural. Un agente, de esos antiguos de Medellín, me dijo: 'No, mi teniente, espere y verá'”.



El Director de la Policía cuenta que su compañero comenzó a buscar en el cuerpo un elemento relacionado con estos extraños movimientos: "Efectivamente tenía enrollado un amuleto, se lo cortó y ahí murió".

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS