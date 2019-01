Cuatro meses sin noticias de Héctor Pardo, desaparecido en México

No podían pasar ni tres días antes de que Héctor Junior Pardo se comunicara con su madre. Pese a la distancia, y a vivir en otro país, el vínculo que tenía con sus progenitores era especial; sin embargo, hace cuatro meses y medio sus padres no saben nada de él.

El hombre de 31 años partió en agosto del 2016 a buscar un mejor futuro en Ciudad Juárez, México. Allí se desempeñaba como conductor.



El último mensaje del joven a sus padres fue el 4 de septiembre del año pasado, cuando, a través de la aplicación de mensajería Messenger, saludó a su madre. En el audio de voz le decía a Nalda Mercedes Cubillos que estaba bien y que no se preocupara. Inmediatamente se cortó la comunicación.



"Me comencé a preocupar cuando fueron pasando los días", dice Héctor Pardo Acuña, su padre.



Pese a que el consulado de México en Colombia les dijo que podían tener el permiso para viajar a ese país, su padre, que vive en Ricaurte, Cundinamarca, dice que no tiene recursos para viajar. Tampoco tiene ninguna pista que le arroje en dónde puede buscar a su hijo.



Una vez se reportó la desaparición de Pardo, las autoridades revisaron los registros de las salidas migratorias terrestres, aeropuertos, instituciones judiciales e incluso morgues. Pero aún no ha habido respuesta.



El último reporte que le llegó a la familia de parte del consulado fue el pasado 31 de diciembre, pero fue negativo: No se sabía nada de Junior Pardo. Ni un mensaje de Navidad, ni de Año Nuevo recibieron sus familiares de parte de él, ni siquiera publicó en sus redes sociales en las que era muy activo. Su último mensaje en Facebook es de septiembre.

Según Medicina Legal, 52 colombianos desaparecieron en el extranjero el año pasado, 3 de ellos eran menores de edad.



De acuerdo con Héctor Pardo Acuña, el consulado le informó que su hijo había sido detenido más o menos en agosto en Ciudad Juárez, pero quedó libre casi inmediatamente; sin embargo, debía presentarse nuevamente ante las autoridades el 26 de noviembre, día que tampoco llegó. Pardo Acuña afirmó que no sabe muy bien cuál fue el motivo de la detención.



Lo cierto es que hasta el momento no hay noticias de Junior Pardo y sus familiares en Colombia siguen esperando noticias sobre su paradero.



JUSTICIA Y PAZ

@PazyJusticiaET