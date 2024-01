'Hay que levantar la voz cuando se siente amenazada la institucionalidad': Contralor

El contralor general (e), Carlos Mario Zuluaga, en entrevista con EL TIEMPO, rechazó su vinculación a la acción popular presentada por el Ministerio de Salud contra las EPS y la posibilidad de que se le practique un interrogatorio y se le ordene realizar estudios forenses. Además, se refirió a cuestionamientos a gastos asociados a la primera dama de la Nación y al arriendo de una casa en Davos (Suiza).



(Puede leer: Así funcionan las dos cárceles del país que son manejadas por la vigilancia privada).

¿Ya fue notificado formalmente de la acción popular de Minsalud?



Nos enteramos de la solicitud de vinculación por los medios de comunicación, no hemos sido notificados por el Ministerio ni por un juez de la República.

¿Por qué está en desacuerdo con lo que pide Minsalud?



La manera en la que se vincula la Contraloría es confusa, porque no sabemos si somos demandados o si somos testigos técnicos. En el segundo caso, no puede el controlador ser citado a un interrogatorio cuando quienes desarrollan las auditorías y sustancian tanto procesos como auditorías son los funcionarios de la entidad. Segundo, no es conveniente que en una de las pretensiones se solicite que la Contraloría realice una auditoría forense.



(Lea también: El prontuario del jefe de la banda que desde la cárcel sigue sembrando terror en Tuluá).



Para que nosotros podamos hacer levantamiento del velo corporativo o hacer una auditoría forense tiene que haber en marcha un proceso de responsabilidad fiscal o una actuación especial de fiscalización, eso está en la ley y está claramente definido en las competencias y en las atribuciones que tiene el órgano de control. Lo contrario, desconoce todo lo que la Contraloría ha hecho y da un mensaje de que no existen independencia y autonomía entre las entidades. Una cosa es el trabajo armónico y de colaboración y otra que se confunda la separación de poderes.

¿Queda la impresión de que ustedes están en el mismo lado con las EPS?



Nosotros estamos presentando todos los resultados que tenemos. Aquí el problema no es ni de complemento del Gobierno ni de falta de razón de la EPS, sino de replantear el nuevo modelo, cuánto cuesta el nuevo modelo y qué tan eficiente es para evitar gastos que no están controlados. La Contraloría tiene la autonomía e independencia para presentar sus resultados, imagínense donde un órgano de control como este perdiera el equilibrio y tuviese agenda política, eso haría un daño enorme e irreparable.

¿Esta acción popular cómo deja las relaciones del Gobierno con las EPS?



Teníamos un diálogo abierto con las EPS y lo vamos a seguir teniendo, porque pese a que muchas de ellas están siendo investigadas, este ejercicio es de diálogo y con respeto. La Contraloría tiene que salvaguardar los principios del respeto a los vigilados como una fuente de garantía procesal. Unas decisiones que son un poco coercitivas y que confrontan de una manera inminente hacen que se pierda la voluntad de diálogo de consenso.



La invitación es a que busquemos otros mecanismos para ponernos de acuerdo. Aquí el órgano competente para investigar si ha habido desviación de recursos, como lo hemos venido denunciando es la Contraloría, imagínense que estemos abriendo otros canales para que se investigue si hay o no detrimento, si hay corrupción en la EPS, entonces uno también cuestionaría qué ha pasado con la Superintendencia de Salud. ¿Es que acaso no está dando los resultados esperados?

Facebook Twitter Linkedin

Sede de la Contraloría General. Foto: EL TIEMPO

¿Cree que el Gobierno está incómodo por anteriores auditorías de la Contraloría?



Hemos dicho que las EPS no constituyeron reservas técnicas, que los presupuestos máximos no les están alcanzando, que han utilizado recursos de la UPC para pagar honorarios o intereses moratorios, es decir, aquí ha habido una claridad técnica como sustento jurídico para decir qué irregularidades están teniendo las EPS; la respuesta de si el Gobierno está satisfecho o no, no es una respuesta que debo dar yo, ni mucho menos creería que el Gobierno tiene que hablar de niveles de satisfacción con el órgano de control, porque los órganos de control no recibimos calificación de satisfacción de los vigilados.



(Le puede interesar: ¿Qué pasó con el prófugo 'hombre del maletín', clave en escándalo contra congresistas?).

¿Usted siente que se le está metiendo el rancho?



No, siento que hay que levantar la voz cuando se sienten amenazadas la institucionalidad, la independencia y la autonomía, quizás el ministro no ha tenido mala intención, pero estuvo mal asesorado en como narraron la forma en la que quieren vincularnos.

Otras entidades como la Fiscalía han advertido de riesgos a la institucionalidad...



No, eso no está pasando; al contrario, nosotros no hemos recibido tampoco ninguna crítica del Gobierno por decisiones que se han tomado, porque no lo debe ni lo puede hacer, aquí lo que corresponde es una invitación a que todos los que ostentamos cargos y que representamos las cabezas de las entidades tengamos la madurez política e institucional para hacer lo que nos corresponde, para respetar a cada uno en su fuero y en sus competencias y para guardar ese orden constitucional de equilibrio que la ley de pesos y contrapesos en una democracia como la nuestra la necesita.

Se vienen conociendo denuncias sobre supuestos excesos en los gastos en el Gobierno, se ha mencionado a la primera dama y temas como el arriendo de una casa en Davos, ¿eso lo están investigando?

Todo se investiga, ahora también hay que invitar al país a que se repose porque todos los gastos en los que ha incurrido el Gobierno son gastos que han tenido el país siempre, por ejemplo la oficina de ProColombia todo el tiempo ha tenido recursos para promocionar el país en eventos internacionales. Algunas veces hay más alarmas que no son necesariamente detrimentos patrimoniales, aquí tampoco uno puede con un titular de prensa o con una denuncia de una vez salir a decir que hay despilfarro o que hay mal uso de los recursos.



(Lea además: El caso de mujer que reconoció que golpeó a su pareja y fue condenada por juez de Tunja).



Hay que tener calma y reposo para no salir a cuestionar todo lo que el Gobierno hace; la contratación, por ejemplo, relacionada con los recursos asociados a la primera dama están en el plan de vigilancia fiscal del año 2024, lo mismo el tema de Davos. Eso será parte de la indagación de este año, lo que no quiere decir que ya estemos hablando de que hay una irregularidad, no necesariamente siempre que la Contraloría investiga un hecho significa que hubo un daño patrimonial.

¿Cuándo podría dar resultados de eso?



La auditoría ordinaria de primer semestre arranca en enero y termina en junio y la del segundo, que se instala en julio, termina en diciembre. Entonces, seguramente en el mes de junio tendremos información sobre eso o antes porque estos son hechos que se constatan rápidamente.

¿Tras la tragedia en el Chocó se está examinando el estado de la infraestructura?



Ya pedimos a la ANI que nos brinde la información de lo que está pasando con la dirección relacionada con el seguimiento a los puentes. No sabemos, por ejemplo, si las pólizas de estabilidad de obra están vigentes, si hay deterioro o no. Aquí hay una oportunidad para hacer un replanteamiento de la manera como hacemos seguimiento a las obras y también cómo manejamos la vigilancia en los riesgos naturales de las obras que tenemos en Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

Imágenes del deslizamiento registrado en la tarde del pasado viernes en el sector Toldas de El Carmen de Atrato en la vía Quibdó - Medellín. Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

¿Quién tendría que asumir la responsabilidad como tal sería esa dirección del Ministerio?



Si, la cual no está funcionando.

¿Ustedes pueden sancionarlos a ellos?



Claro, porque si se configura un daño, en este caso hay vidas humanas comprometidas y la vía llegado a tener una afectación por no haber tenido precauciones, toda la afectación de la vida se constituiría en un daño o un presunto daño.



Lo que sí es cierto, por ejemplo es que uno tiene que verificar cuando hace seguimiento a la vía, que es lo que le hemos pedido al Ministerio, que constate en que zonas hay mayores riesgos o no de afectaciones a la infraestructura y a las personas. Puente que se esté deteriorando hoy, si más adelante están transitando familias en vehículos particulares y se cae es una responsabilidad de Estado, entonces la reparación cae sobre el Estado a esa afectación de la vida de esos seres humanos que se afectaron por una vía no bien mantenida y no vigilada por el Estado.

¿Entonces sí se están verificando posibles irregularidades?



Sí hay verificación, a las concesiones estamos haciéndoles seguimiento, pero como ya hay muchas vías terminadas y entregadas al Estado, esa vigilancia corresponde a esa dirección del ministerio que hoy desafortunadamente no está funcionando.



Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea más artículos de Justicia: