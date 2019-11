Hay que esperar resultados de investigaciones: Mindefensa sobre Dilan

“Quieren presentar al Esmad como un grupo de miembros de la Fuerza Pública que violan la ley, nada que ver con la realidad”, aseguró ayer el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.



Indicó que 105 países del mundo tienen ese tipo de grupos y que “sus armas están todas avaladas internacionalmente”.



Añadió que las normas que rigen el comportamiento del Esmad fueron avaladas por Naciones Unidas y que “usa armas permitidas. Aquí no se está actuando con armas no convencionales como están diciendo mentirosamente y engañosamente algunos. El Esmad usa armas convencionales, registradas, avaladas por Naciones Unidas, armas que hacen parte de estudios que ha hecho dicha organización”.



El funcionario calificó la muerte del joven Dilan Cruz como un hecho infortunado que le duele a todos los colombianos. E indicó que al país también le duele la situación de 366 uniformados que han resultado heridos en medio de hechos violentos registrados en los últimos días.



Indicó que hay que esperar los resultados de las investigaciones y que no se puede condenar o absolver a nadie anticipadamente.



“Por instrucciones del Presidente Ivan Duque el Esmad seguirá garantizando la seguridad de los colombianos” añadió.



Durante el Congreso de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan, Trujillo dijo que las autoridades han trabajado por contener las acciones violentas y garantizar el derecho de los ciudadanos de protestar.



