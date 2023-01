Múltiples críticas ha recibido en las últimas horas la influenciadora Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida en redes sociales como 'Smile Lalis', por un millonario contrato con el Estado, debido a que en el pasado se la conocía por denunciar ese tipo de contrataciones.



El contrato por el que le llueven críticas fue firmado con la Agencia Nacional de Contratación Pública-ColombiaCompra Eficiente para “asesorar y apoyar en el diseño, elaboración y ejecución de la estrategia digital alineada con los objetivos de la agencia para coadyuvar a la divulgación de los servicios de compra pública”, según se lee en documentos de la misma plataforma, en donde se registran todos los contratos con el Estado.

Allí se consigna que el contrato fue aprobado el 19 de enero pasado, y por laborar 312 días, hasta el próximo 27 de noviembre, le pagarán 51’596.774 pesos, que saldrán del Presupuesto General de la Nación.



Lo cierto es que ese no es el único contrato que la influenciadora ha tenido con el Estado. En la plataforma Secop II, de Colombia Compra Eficiente, se evidencia otro negocio jurídico que firmó el año pasado.



El contrato de 2022 tiene el mismo objeto que el de este año “asesorar y apoyar en el diseño, elaboración y ejecución de la estrategia digital alineada con los objetivos de la agencia para coadyuvar a la divulgación de los servicios de compra pública”, y también fue firmado con Colombia Compra Eficiente.



Esa vez, el acuerdo fue por 65 días de trabajo, entre el 27 de octubre y el 31 de diciembre de 2022, por los cuales le pagaron a la comunicadora social de formación 10’645.161 pesos.



Según se registra en la hoja de vida que presentó para el contrato de 2023, el empleo que tuvo el año pasado en Colombia Compra Eficiente fue como contratista en la dependencia de Comunicaciones Estratégicas.



Antes de eso, en su hoja de vida registra otros dos trabajos, entre enero de 2019 y julio de 2022 sale como comunicadora y periodista de la revista digital Voces; y entre septiembre y diciembre de 2019 estuvo vinculada en una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senado.



Es de anotar que aunque los contratos de ‘Lalis’ han generado discusión sobre la forma como se presentaba como periodista ‘independiente’ y las denuncias que hacía sobre contratación estatal, según un certificado de Colombia Compra Eficiente ella no tiene múltiples contratos con el Estado, es decir, este no es un caso de alguien con contratos en más de una entidad.



“En cumplimiento de lo dispuesto por la Directiva Presidencial 1 del 17 de enero de 2022, se consultó en el Portal Anticorrupción de Colombia, el SECOP I y el SECOP II con el fin de determinar si el futuro contratista actualmente se encuentra ejecutando con otras Entidades del Estado algún otro u otros contratos de la misma naturaleza. Lo anterior con la finalidad de verificar la capacidad e idoneidad del contratista para ejecutar múltiples contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. De la búsqueda señalada se evidenció que, con la cédula de ciudadanía no se encuentran reportados contratos vigentes con entidades del estado”, dice la certificación fechada del 19 de enero.

