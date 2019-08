Hasta procesado por caso Interbolsa tendría derecho a doble instancia

El debate por la doble instancia a retroactiva para aforados, que llevó a que el uribismo presentara un proyecto al Congreso, podría terminar beneficiando a la exsenadora Regina Betancur de Liska, Regina 11; al senador Gustavo Petro; a Luis Alberto el ‘Tuerto’ Gil, condenado por ‘parapolítica’, y hasta al empresario Víctor Maldonado, procesado por el escándalo de Interbolsa.

Ellos son algunas de las 51 personas que han demandado a la nación en instancias internacionales, buscando que se les garantice la impugnación de casos no solo penales, sino también de sanciones administrativas, nulidades, reparaciones directas y de pérdida de investidura.Esas cifras comenzaron a preocupar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que plasmó en un documento reservado un análisis sobre las demandas que enfrenta el país y lo que en otras ocasiones ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a esto, para saber a qué se podría enfrentar la nación.

Hasta ahora, solo se había debatido la necesidad de esa doble instancia para los procesos penales, pero el Gobierno considera que se debe debatir si se amplía, incluso, a sanciones administrativas como las que imponen las superintendencias, las pérdidas de investidura en el Consejo de Estado e incluso a las condenas disciplinarias que impone la Procuraduría.



Camilo Gómez, director de la Andje, considera que el debate debe abrirse, más allá de casos particulares o partidos políticos. “Podríamos terminar en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con unos costos mucho más altos”, dijo.

Los casos

Entre los seis casos por sanciones administrativas en la CIDH está el del senador Gustavo Petro por la inhabilidad de 15 años que le impuso en 2013, cuando era alcalde de Bogotá, el entonces procurador Alejandro Ordóñez.



Petro dice que el proceso disciplinario no tuvo las debidas garantías, pues fue el Procurador, el mismo que lo sancionó, quien resolvió la reposición que interpuso, por lo que no existió doble instancia. Su caso ya pasó a la Corte IDH, en diciembre se realizará una audiencia, y muy pronto podría haber una decisión de fondo.



También está el caso de la exsenadora Piedad Córdoba, por la inhabilidad de 14 años –que fue levantada por el Consejo de Estado– que le impuso el Ministerio Público en 2012.

“Esta discusión tiene repercusiones internacionales que tenemos que precaver para que en los procesos que tenemos en contra encontremos la salida adecuada FACEBOOK

TWITTER

Otro caso es el de Víctor Maldonado, procesado por las irregularidades en el Fondo Premium de Interbolsa. Maldonado alega que en 2014, cuando la Supersociedades lo inhabilitó por 10 años para el comercio, violó sus derechos, pues contra esa decisión no se podían interponer recursos.



En la lista de procesos en los que el país corre riesgo de una condena internacional hay otros 20 casos relacionados con reparaciones y nulidades.



Por ejemplo, el de un subteniente de la Policía que fue retirado del servicio en 1998. El policía pidió la nulidad de la decisión y su reintegro al cargo, pero esta fue negada por un tribunal. Él apeló esa sentencia, pero el recurso no prosperó porque entró a regir la Ley 954 del 2005, según la cual ese era un proceso de única instancia.



También hay casos como el de una mujer que perdió una pierna por un ataque de las Farc a una estación de policía cercana a su hogar. La mujer interpuso una acción de reparación directa que fue negada por un tribunal, y, por el valor de las pretensiones, el caso también fue de única instancia.



El exdirector del DAS Jorge Noguera Cotes es uno de los condenados por la Corte Suprema que le piden al Sistema Interamericano que se garantice su derecho. Noguera fue condenado por las chuzadas del DAS y por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andréis.



De tomarse la decisión de ampliar la doble instancia para todos los procesos, también se vería beneficiado el exsenador Luis Alberto Gil Castillo, el ‘Tuerto’ Gil, condenado por ‘parapolítica’ por la Corte. Y, aunque falleció en 2013 de un infarto, en la CIDH sigue el caso del también exsenador Luis Humberto Gómez Gallo.



En los procesos de pérdida de investidura, que hasta 2005 eran de única instancia, además de Regina 11, está el exsenador Luis Alfonso Hoyos Aristizábal –exasesor de la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia–, a quien el Consejo de Estado despojó de su curul en única instancia.

Un debate amplio

“Esta discusión tiene repercusiones internacionales que tenemos que precaver para que en los procesos que tenemos en contra encontremos la salida adecuada”, dijo el director de la Andje.



En distintos procesos administrativos, penales y otros, la Corte IDH ha dicho que debe garantizarse “un recurso adecuado y efectivo que permita la revisión integral del primer fallo condenatorio”, dice el informe de la Agencia.

Sin embargo, este debate no está exento de riesgos.



Julio Sampedro, decano de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, indicó que la discusión se tiene que puntualizar con sumo cuidado, pues hay riesgo de afectar la seguridad jurídica y los derechos de las víctimas a verdad, justicia reparación y no repetición.



El penalista Camilo Burbano dijo que “es un riesgo que la Corte IDH nos diga que no estamos cumpliendo con los tratados internacionales de derechos humanos, podríamos vernos expuestos a sanciones económicas y que la Corte ordene a Colombia ajustar sus leyes y nos ordene la doble instancia no solo en lo penal, sino en otras jurisdicciones”.



Aunque Burbano también consideró que abrir la posibilidad de impugnar retroactivamente todos los tipos de procesos abre “un boquete gigantesco”, por lo que en el debate también debe dimensionarse “cuál sería el impacto en otros aspectos además del penal. No tenemos la capacidad en este momento de funcionarios para resolver todo lo que podría pasar”, concluyó.



En eso coincidió Carlos Arévalo, experto en derecho internacional, aunque añadió que se debe ponderar “qué es más importante: evitar que se caigan los procesos o reconocer que hay una vulneración de derechos y dejar que eso se quede así, sin corregir”.



Aunque desde la Andje aún no se ha decidido a qué instancia se presentará este informe reservado, para Gómez es clara una cosa: “Colombia puede acabar haciéndolo bien, dando el debate o que esto se lo imponga una corte”, concluyó.



REDACCIÓN JUSTICIA

justicia@eltiempo.com