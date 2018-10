¿Hasta dónde puede llegar intervención de la ONU en el caso Uribe?

La carta que el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, le envió a la Cancillería colombiana para que responda varios cuestionamientos sobre el proceso penal que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe y el representante Álvaro Hernán Prada, ha generado dudas sobre hasta dónde puede llegar la intervención de la ONU en esas investigaciones.

Esta carta tiene una serie de preguntas que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le hace al Estado Colombiano para establecer si la queja que Uribe y Prada interpusieron ante esa instancia por presunta vulneración del debido proceso en las investigaciones en su contra tiene o no argumentos. Los dos son investigados por la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos.



Tras recibir la carta, el Estado colombiano tiene 60 días para responder los cuestionamientos que hace el relator.



El pronunciamiento del relator fue la respuesta a una solicitud del abogado Víctor Mosquera, abogado del expresidente.



Fuentes consultadas por EL TIEMPO afirman que, en todo caso, cualquier decisión que tome el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al que pertenece el relator, tendría efectos políticos, pero no jurídicos.



Después de que el Estado colombiano envíe las respuestas a las preguntas que hizo Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos estudia el caso y tiene dos posibilidades: determinar que sí se están violando los derechos de Uribe y de Prada, o que, por el contrario no hay ninguna afectación al debido proceso.

En el primer caso, tras admitir la denuncia, el Comité podría determinar que, en efecto, según las pruebas recaudadas hay una violación a los derechos del expresidente Uribe y de Prada, y que en ese caso se están violando los tratados internacionales.



Si esa es la situación, el Comité haría un informe con unas recomendaciones para el Estado colombiano en las que le pediría corregir las situaciones que estén vulnerando los derechos del expresidente. Atendiendo esa situación, el Estado debe enviar un informe en el que establezca qué hizo para subsanar la situación.



En cualquier caso, no se trata de una condena y los informes que rinde el Comité no son jurídicamente vinculantes, es decir, no podrían afectar el proceso penal que se sigue contra el expresidente Uribe y contra Prada.



Si el Estado no cumpliera las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 180 días, esa instancia internacional mantendría un proceso de seguimiento sobre el Estado colombiano con una constante conversación con las autoridades diplomáticas para buscar medidas satisfactorias de acuerdo a las recomendaciones.



La segunda opción es que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas determine que no hay ninguna vulneración a los derechos del expresidente Álvaro Uribe y de Álvaro Hernánde Prada, o que la demanda no es admisible. En esas circunstancias, esa instancia archivaría el caso. .



Las decisiones de este Comité no son apelables. Al no tener efectos jurídicamente vinculantes, cualquier decisión que tome el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tendría repercusiones políticas.



Así, si la decisión es favorable a Uribe, le daría argumentos al expresidente quien ha dicho que la investigación en su contra parte de una supuesta persecución política y judicial.



Pero si la decisión de la ONU no es favorable para el expresidente, le daría argumentos a la Corte quien ha dicho que en este caso está garantizada la independencia, que se le han respetado todos los derechos al senador Uribe y que hay un plan para desacreditar la investigación en su contra.

