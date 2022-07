En los últimos cuatro años más de tres billones de pesos de las finanzas públicas se habrían visto comprometido por presuntas por irregularidades en proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías.



(Lea también: Contraloría detecta 30 hallazgos en manejo de plata para la seguridad).



Así lo evidencia el seguimiento de la Contraloría General de la República que entre el segundo semestre de 2018 y el 30 de junio de este año ha encontrado 1.578 hallazgos con incidencia fiscal por 3.134.235'089.955 pesos.



(Le puede interesar: Mujer ha recibido nueve fotomultas por un vehículo que no conduce).

Múltiples visitas, revisión documental, pruebas y análisis de los contratos han permitido encontrar falencias en varios proyectos que, por ejemplo, no están cumpliendo con los fines para los cuales fueron contratados.

Los 8 hallazgos más representativos

Según informó el órgano de control, los ocho hallazgos más representativos en estos años suman una cifra de 197.341 millones de pesos.



Entre estos hallazgos se destacan, en primer lugar, un proyecto para la construcción, en 2018, del megacolegio Cemed en el sector San Luis en la isla de San Andrés, que, según la Contraloría, se realizó de manera improvisada y donde se obtuvo un hallazgo fiscal por valor de 27.831 millones de pesos.



Otro hallazgo se registró en 2019, con el seguimiento a la gestión de los exgobernadores de Córdoba Alejandro Lyons, Edwin Besaile y Sandra Devia por un contrato para realizar estudios sobre el corredor agroecológico en la cuenca del río Sinú, que no se cumplió satisfactoriamente. "Aunque en algún momento la Gobernación liquidó el contrato y solicitó la devolución de los pagos, la misma no se hizo efectiva, configurando una grave afectación al patrimonio del Estado", señaló la Contraloría, que añadió que el hallazgo fiscal en este caso ascendió a más de 45.000 millones de pesos.



(Puede interesarle: Contraloría advierte de seis hallazgos por $ 15.306 millones en Emcali).



En 2020 se configuró otro hallazgo en Montería, por más de 16 mil millones de pesos, por la falta de planeación e indebida administración de recursos en el proyecto de la unidad materno infantil del Hospital San Jerónimo en la capital de Córdoba.



También en la región Caribe, el cuarto hallazgo que destacó el órgano de control tiene que ver con el proyecto de mejoramiento del pavimento de la vía Tablitas–San Marcos, entre los municipios de El Roble, Caimito y San Marcos en Sucre, donde se registró un hallazgo fiscal de 18.407 millones de pesos en 2020.



Otro reporte está en el Pacífico, donde para el año 2019 en Chocó se generó un hallazgo fiscal por valor de 19.436 millones de pesos por el subsidio y desarrollo del proyecto de construcción del sistema de masificación de gas natural en Istmina, Tadó, Unión Panamericana, Condoto Cértegui, Atrato, Novita, Bagadó, Andagoya y Cantón de San Pablo, en el cual se evidenció falta de planeación, errores en la aplicación de impuestos tributarios y abandono del mismo.

​

(Puede ser de su interés: Alerta por cartelización de contratistas en proyectos de paz en los PDET).



​En el eje cafetero en 2020, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, se evidenció falta de planeación en el proyecto denominado “Construcción de Viviendas para la Equidad, en las Urbanizaciones San Lázaro, Villa Gladys, Belén de Umbría, Jazmín, Manantial y Villa Alba, Terrazas de Monserrate”, lo que originó un hallazgo fiscal por valor de 11.106 millones de pesos.



Un séptimo registro estuvo en Amazonas, donde la Contraloría registró en 2020 un hallazgo fiscal por 6.835 millones de pesos en Leticia por el proyecto de construcción del muelle fluvial de pasajeros en el que hubo irregularidades con el pago de anticipos, además de aumentos en el costo de la obra y un ncremento de plazos para su entrega.



(Más notas: Debate por sanciones fiscales a particulares por daños a bienes públicos).



Además, en Meta en 2021 se obtuvo un hallazgo fiscal por valor de 52.643 millones de pesos en el proyecto denominado “Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Cabuyaro al municipio de Barranca de Upía, obras entre K0+000 Al K41+336”, por falta de planeación ya que no se contemplaron los accesos a las fincas aledañas y por la presunta omisión por parte de la Agencia para la Infraestructura del Meta y la interventoría.

Aunque para este año aún no se han liberado los informes de seguimiento, el órgano de control adelantó que hay un hallazgo fiscal por $345.628 millones en la Región Caribe, relacionado con la construcción de una vía paralela al río Magdalena, donde se determinó que hubo falta de planeación del proyecto y del contrato de obra, así como falencias en la interventoría.



Asi mismo, otro hallazgo fiscal por $10.530 millones fue detectado en una entidad nacional del sector minero por pagos indebidamente ejecutados en gastos de funcionamiento del presupuesto asignado de regalías.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: