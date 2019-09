Tres gobernadores de Córdoba, tras hallazgo fiscal de $45 mil millones

Un millonario contrato de investigación de ciencia y tecnología que no fue ejecutado pero sí pagado llevó a la Contraloría General de la Nación a investigar a dos exgobernadores -Alejandro Lyons Muskus y Edwin Besaile- y la actual gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Devia.



En relación con ese contrato, la entidad encontró presuntos hallazgos fiscales por 45.083 millones de pesos. El pago por el contrato había sido de 29 mil millones de pesos y, aunque fue cancelado durante la administración de Besaile, apenas se han recuperado más de $4 mil millones de pesos.

El proyecto en cuestión fue contratado por Lyons en el 2013, y su objetivo era hacer una investigación sobre el corredor agroecológico caribeño, que comprende desde Córdoba hasta La Guajira, en la cuenca del río Sinú. El objetivo era investigar asuntos relacionados con el agua, la reforestación y mejoramiento del manejo de la cuenca, pero las actividades nunca se realizaron.

Las entidades a cargo de la ejecución eran la Corporación Áreas Naturales Protegidas y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal.



Debido a que no se ejecutó el convenio, en el 2017 la administración del gobernador Besaile, hoy destituido e inhabilitado, decidió liquidar el contrato y ordenar la devolución de los dineros pagados, con sus intereses, pero eso no ha ocurrido todavía.



Los 4.716 millones de pesos devueltos hasta ahora corresponden solamente al valor de la póliza. La Contraloría informó que ningún otro valor adicional se ha podido recuperar. Por eso, consideró que las gestiones de cobro de la Gobernación no han sido efectivas.



En total, la Contraloría encontró 14 hallazgos administrativos, de los cuales 8 tendrían connotación fiscal por 69.507 millones de pesos.



Además de los dos exgobernadores Lyons y Besaile y la actual gobernadora, quien es señalada por tampoco adelantar las gestiones efectivas para recuperar el dinero, otros presuntos responsables de este detrimento patrimonial son Farid Saker García, Jorge Iván Ríos Urueta y Jaime Isaac Pareja Nader, directores del Departamento Administrativo de Planeación, supervisor del contrato, pues habrían sido quienes autorizaron los pagos sin supervisar la ejecución, solo con base en informe del interventor.



También los representantes legales de las entidades encargadas de ejecutar el convenio: Jesús Eugenio Henao Sarmiento, Germán Raúl Martínez Layton y

Héctor Jaime Villa Campillo, como representantes legales de la Corporación Áreas Naturales Protegidas, e Inocencio Bahamón Calderón, representante legal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.



Esta universidad está relacionada con el hallazgo fiscal por 3.428 millones de pesos, que corresponden a la interventoría que ejecutó esa universidad.



JUSTICIA