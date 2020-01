Los hallazgos más graves que encontró la Contraloría en Medimás

En febrero de 2018 entró a Medimás una factura de cobro por 290.000 pesos por el traslado en ambulancia medicalizada de un hombre de 44 años que, según la Registraduría, había muerto un año antes. Este es solo uno de los casos detectados por la Contraloría General de pagos de facturas por procedimientos en los que los pacientes habían fallecido antes de que se prestara el servicio. Solo por pacientes muertos, los giros fueron de 3.695 millones de pesos.



La auditoría realizada a las finanzas de la empresa prestadora de salud (EPS) Medimás, entre enero de 2018 y junio de 2019, detectó 33 hallazgos en la entidad que habrían generado un detrimento patrimonial por más de 635.000 millones de pesos, por lo que se compulsaron copias a la Fiscalía y la Procuraduría.

A esto se suma, dice la Contraloría, que Medimás no actualizó los valores de los medicamentos suministrados por las clínicas y hospitales a sus pacientes de acuerdo con los topes establecidos por el Gobierno Nacional, a través de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Esto llevó, señala el informe, a que terminara pagando más dinero por los fármacos. La Contraloría encontró, por ejemplo, que 128 medicamentos se pagaron con un sobrecosto de más del mil por ciento.



(Le puede interesar: Medimás pagó $ 43.000 millones por atención a muertos o no afiliados)



Pero Medimás, dice la auditoría de la Contraloría, no solo pagó más plata por medicamentos, sino que también hizo giros por procedimientos médicos superiores a lo que inicialmente había pactado con los prestadores del servicio de salud. Así las cosas, los sobrecostos por este rubro habrían llegado a los 21.430 millones de pesos.



Otra de las irregularidades detectadas es que la EPS terminó pagando a clínicas y hospitales por procedimientos que se realizaron incluso antes de que la empresa fuera creada. Medimás existe legalmente desde el 1.º de agosto de 2017; sin embargo, terminó pagando 159.000 millones de pesos por facturas correspondientes incluso al año 2000.

Para el organismo de control, esto demuestra “ausencia de una auditoría eficiente técnica, administrativa y financiera”. Igualmente cuestionó que esas instituciones prestadoras de salud (IPS) le hicieran los cobros a Medimás cuando esta EPS no era la que les debía el dinero por los servicios.



Los investigadores encontraron que se hicieron giros a una empresa de suministros de medicamentos, una agencia de viajes y una fundación para la atención de niños por facturas que habían sido anuladas. En total fueron 1.229 facturas por 509 millones.



También se detectaron pagos por procedimientos a personas que no eran pacientes de Medimás, y se han dejado de tramitar recobros para recuperar el dinero por procedimientos que no hacen parte del Plan Obligatorio de Salud (POS) y que son asumidos por el Estado. Así mismo, se hallaron irregularidades en el anticipo de pagos hecho a Esimed, empresa que es propiedad de los mismos dueños de Medimás y que fue contratada para prestarle servicios de salud.

Nosotros mismos aportaremos los elementos para demostrar que no hay daño a los recursos públicos de la salud y adoptaremos acciones para asegurar que no se presenten hacia futuro FACEBOOK

TWITTER

En un comunicado, la EPS dijo que actualmente adelanta una revisión minuciosa de los 33 hallazgos hechos por el ente de control, a través de un equipo interdisciplinario, con el fin de verificar las posibles inconsistencias y darlas a conocer a la Contraloría.

Sin embargo, Medimás reconoce que la nueva administración evidenció inconsistencias en las actuaciones de las empresas auditoras IQ Consulting y SyC, que llevaron a la cancelación de los servicios.



“La misma Contraloría, en el informe presentado, señala que existen responsabilidades ajenas a la EPS (...). Nosotros mismos aportaremos los elementos para demostrar que no hay daño a los recursos públicos de la salud y adoptaremos acciones para asegurar que no se presenten hacia futuro”, dijo Medimás.

JUSTICIA Y SALUD

En Twitter: @JusticiaET @SaludET