Como ineficaz calificó la Contraloría la gestión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) de los recursos del inventario de bienes y activos entregado por las Farc tras su dejación de armas.



(Lea también: Usar bienes de la SAE para reforma rural, recomendación al nuevo Gobierno).



Así se indica en una auditoría financiera en la que el órgano de control resalta que del billón de pesos en las actas de entrega de las Farc, a 2021 solo s constituyó un patrimonio autónomo por las ventas de los bienes por $ 43.000 millones: efectivo ($2.114.350.000), dólares ($1.442.622.675), oro ($39.025.813.861), semovientes ($158.778.650), muebles y enseres ($500.000) y medios de transporte ($24.500.000).



(Le recomendamos: Con fallo de segunda instancia, Drogas La Rebaja queda en manos del Estado).

Esta auditoría, que determinó un hallazgo administrativo, también encontró que la SAE no reflejó en las cuentas la totalidad del valor del inventario entregado por la exguerrilla de las Farc.



“La SAE no reflejó en el balance general en las cuentas de orden, la totalidad del valor del inventario entregado por la Farc, por consiguiente, no ha registrado en sus estados financieros, la totalidad de los bienes que ha entregado a otras entidades del Estado (Agencia Nacional de Tierras, Parques Nacionales y otros), lo que genera una inconsistencia por $957.000.000.000, debido a que a pesar de haber efectuado gestión, esta no ha sido efectiva, respecto de los inventarios recibidos mediante acta y que a la fecha no se han materializado la totalidad de los recursos destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado", señaló la entidad.



(Puede ser de su interés: Las deudas que dejó el escándalo que llevó a la liquidación de la DNE).

En otra auditoría, la Contraloría revisó el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) para la vigencia fiscal 2021y se emitió una opinión contable negativa, entre otros temas, por incoherencia en los reportes y falta de oportunidad en la legalización de gastos especialmente la entrega de avances y anticipos.



Además, al revisar las cuentas por cobrar con corte al 31 de diciembre de 2021, traídas de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y entregadas a la SAE, se determinó que de las cuentas, en cuantía de $9.053.426.737, están deterioradas en el 100 por ciento.



"Se observa que transcurridos aproximadamente 8 años de haber recibido la información financiera del DNE, que corresponde a deudores (sociedades incautadas y extintas de esa época), no ha recuperado ni saneado estos deudores que datan del año 2014 (fecha de entrega), generando posible futura afectación negativa patrimonial al Frisco", indicó la entidad.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia: