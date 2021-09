Los hallazgos en contrato de $25.000 millones de fondo adscrito al Mintic

Luego de una actuación especial de fiscalización que realizó la Contraloría General de la República a un contrato por 25.000 millones de pesos entre el Fondo Único de las Tecnologías y las Comunicaciones (Futic), adscrito al Ministerio de las TIC, y el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), el órgano de control advirtió dos hallazgos administrativos que pondrían en riesgo el desarrollo del contrato.



Se trata del convenio 1014 de 2020 celebrado por el Futic y el AMB para fortalecer el desarrollo e implementación de la iniciativa de ciudad y territorio inteligente, en particular en temas de transporte público colectivo. En ese convenio se establece que el AMB debe aportar 10.000 millones de pesos y el Futic otros 15.000.



Posteriormente, el Área Metropolitana firmó el convenio interadministrativo 007-2020 con la empresa Infotic S.A. -empresa vinculada a la Alcaldía de Manizales- para la implementación de soluciones tecnológicas para el transporte público colectivo y la interoperabilidad con el Sistema Integrador de Información de Transporte Público (SIITP) para la gestión de la movilidad inteligente, por un monto de $25.000 millones.



Tras su seguimiento, el órgano de control concluyó que el convenio entre Futic y el AMB se está ejecutando conforme a los avances de cada una de las fases, que los desembolsos del Futic se han hecho según lo acordado, y que a marzo de 2021 el avance financiero era de un 55 por ciento en el consolidado y había un avance físico del 36 por ciento.



No obstante, la entidad advirtió que la gestión del convenio se vería afectada por dos situaciones.



En primer lugar, la Contraloría encontró debilidades en la eficiencia del gasto público de proyecto puesto que, en la contratación del AMB e Infotic S.A., habría una presunta intermediación innecesaria, ya que esa empresa estaría delegando la actividad principal del contrato a una tercera empresa, lo que, dijo el órgano de control, podría derivarse en un sobrecosto.



En este punto, la Contraloría encontró que antes de suscribir el contrato con Infotic, el AMB realizó una invitación pública a empresas nacionales de tecnología especializadas en el sector de transporte público colectivo. A esa invitación respondió, entre otras, Nebula Engineering, que finalmente no fue contratada, pues el convenio se terminó firmando con Infotic por 25.000 millones de pesos.



No obstante, Infotic luego contrató, por 18.163.500.000 de pesos, la ejecución de las actividades del contrato con Nebula. Para la Contraloría, Área Metropolitana no justificó por qué se contrató con Infotic, que a su vez contrató con Nebula, que había presentado previamente cotización en respuesta a la invitación pública de la AMB.



"Conforme a la argumentación presentada, y dado que AMB no desvirtúa la intermediación innecesaria; no detalla ni valoriza las actividades que Infotic realizará en cuantía de $6.836,5 millones; y tampoco justifica la contratación de esta última entidad con la empresa Nebula para dar cumplimiento al Contrato Interadministrativo 007- 020, se evidencia un margen de intermediación injustificado, que eventualmente podría generar un mayor valor no sustentado en la suma mencionada", señaló la entidad.



En segundo lugar, la Contraloría observó debilidades en el proceso de selección objetiva por parte del AMB en el proceso de contratación en el que resultó escogido Infotic, pues se habría dado una indebida aplicación del principio del selección objetiva y planeación frente al objeto a contratar.



De acuerdo con la entidad, en los estudios previos del objeto a contratar para el contrato Interadministrativo 007-2020, el AMB envió invitación directa a presentar cotización a dos empresas: Extreme Technologies y Nebula Engineering. Pero, según la valoración del órgano de control, no se evidencia la justificación que demuestre que estas eran las únicas en el mercado nacional que pudieran realizar este objeto.



"Lo anterior pone de manifiesto debilidades en el proceso de selección objetiva, frente a la limitación y presunta inobservancia de la necesidad de realizar un estudio de mercado, puesta en evidencia por el hecho de que se extendió invitación a solo dos oferentes", dijo la Contraloría.



Según el órgano de control, estos dos hallazgos tendrían incidencia disciplinaria y sobre el primero se estableció una posible incidencia fiscal, por lo cual serán trasladados a las instancias competentes.



No obstante, la entidad manifestó que las debilidades encontradas no comprometen el actuar del Futic, sino que los hallazgos son derivados de la actuación del Área Metropolitana de Barranquilla.

