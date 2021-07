FBI rastrea giro de 50 mil dólares a vinculado en asesinato de Moïse

Un grupo especial conformado por la Policía Judicial, Dijín y la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, rastrea los movimientos bancarios - cuentas de ahorro, corriente y tarjetas de crédito de los 21 colombianos (18 capturados y tres muertos) que habrían participado en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse.



Son tres líneas de rastreo las que se adelantan. La primera: sobre un giro de 50.000 dólares que habrían recibido el sargento en retiro, Duberney Capador, muerto en la reacción de la Policía de Haití y Germán Rivera (capturado).

Los peritos tratan de establecer si la suma en dólares fue entregada por la empresa radicada en Estados Unidos, CTU Security, a Capador y Rivera, quienes habrían utilizado el dinero para la logística de la acción armada. En esta fase se trabaja coordinadamente con agentes del Buró Federal de Investigaciones, FBI.



"Logística que abarca la entrega de la dotación - botas, uniformes - y gastos de alimentación y vivienda en Haití", dijo a EL TIEMPO una fuente.



La misma, aseguró que los militares en retiro "no alcanzaron a recibir ningún dinero por la operación o por su trabajo durante el primer mes en Haití", al resaltar que así se lo han hecho saber a las autoridades del país caribeño tras escuchar las primeras versiones de los capturados.



Precisamente, esa es la segunda línea de investigación financiera, establecer al menos durante este año, los activos de cada uno de los capturados en Puerto Príncipe, créditos, gastos, deudas y "todo lo que permita determinar si había una actividad previa que demuestre un incremento patrimonial no justificado", aseguró la fuente.



Y la tercera , hace referencia a la búsqueda de dos de los presuntos implicados en los hechos registrados en Haití, "de quienes no sabemos sí salieron de Haití o están muertos", señaló la fuente.



Uno de ellos, Ronald Rivera, un capitán en retiro de la Policía, que hizo el curso de piloto fuera de la institución; y Mario Palacios. "Contra ellos no hay ningún requerimiento oficial o una orden de captura, solo se esta verificando su paradero", señaló la fuente.



Son tres los colombianos que estuvieron en Haití - que pudieron salir de Puerto Príncipe - antes del magnicidio y que son buscados en Colombia, entre ellos un hermano del capitán Rivera, y para tal fin también se esta "siguiendo el rastro financiero, uso de tarjetas débito y crédito", puntualizó la fuente.



La investigación podría abarcar al núcleo familiar de los señalados, quienes a través de la Cancillería están recibiendo asesoría y apoyo de abogados como lo obliga la ley.



De igual forma, la fuente señaló que toma fuerza la hipótesis de que Capador y Rivera reclutaron a los militares en retiro "para prestar seguridad al presidente de Haití y a otros altos dignatarios. Pero estando allá, los convencieron de que Moïse era malo para la democracia, así que la operación dio un giro de 180 grados", señaló la fuente quien aseguró que de prestar seguridad los habrían convencido de asesinarlo.



"Sobre la decisión de matarlo solo estarían informados cuatro o siete de los militares en retiro, los otros habrían ingresado con la idea de que lo iban a capturar", resaltó la fuente consultada por este diario.



