Estas son las fotos de los exmilitares colombianos en Haití

A través de fuentes militares, EL TIEMPO conoció las hojas de vida de varios de los militares colombianos retirados que supuestamente habrían participado en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Esa lista, que aún es parcial, relaciona al soldado profesional retirado Alejandro Giraldo Zapata, de 41 años y nacido en Antioquia; al soldado profesional retirado John Jairo Gómez Ramírez, de 40 años y nacido en Boyacá; y al sargento primero retirado Mauricio Javier Romero Medina, de 45 años y nacido en el Huila.



También aparecen los nombres del sargento viceprimero Duberney Capador Giraldo, de 40 años y nacido en Armenia; el soldado profesional retirado Víctor Albeiro Pineda Cardona, de 40 años y nacido en el Valle; y de Manuel Antonio Grosso, el soldado profesional con varios cursos de entrenamiento especializado cuya imagen le dio la vuelta al mundo tras su captura en Haití.

John Jairo Ramírez Gómez

Facebook Twitter Linkedin

John Jairo Ramírez Gómez Foto: Cortesía

Fue soldado profesional del Ejército Nacional y nació en Sogamoso, en Boyacá. Es señalado como una de las personas que participaron en el ataque que acabó con la vida del presidente de Haití. Tiene 40 años.



Hace parte, según Haití, del comando que perpetró el magnicidio. Un grupo que estaba compuesto por 26 colombianos y dos estadounidenses, de acuerdo con informaciones ofrecidas por el director general de la Policía, León Charles, en una rueda de prensa.



Según declaraciones dadas por Carl Henry Destin -juez de paz del distrito de Pétion-Ville- al periódico haitiano Le Nouvelliste, el presidente Moïse fue torturado en su dormitorio, mientras su hija logró huir y uno de sus hijos fue amordazado junto a la empleada.



(Lea: Antes de asesinarlo, mercenarios torturaron al presidente de Haití)

Mauricio Javier Romero Medina

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Javier Romero Medina Foto: Cortesía

De 45 años, Romero Medina llegó a ser sargento primero en el Ejército Nacional. Es nacido en Neiva, Huila, y se vinculó a las fuerzas militares en 1990.



Se busca establecer si fue uno de los cuatro exmilitares colombianos que viajaron a Punta Cana (República Dominicana) el viernes 4 de junio, a las 2:25 de la tarde, por la aerolínea Avianca.



Lo que sí es claro es que Romero Medina es uno de los mercenarios que falleció en Haití.



(Le puede interesar: Mercenarios dicen que misión era detener a Moïse, no asesinarlo)



De hecho, siete de los involucrados en el magnicidio, según cita el diario Le Nouvelliste, fueron abatidos por la Policía 40 horas después del atentado.

Víctor Albeiro Pineda Cardona

Facebook Twitter Linkedin

Víctor Albeiro Pineda Cardona Foto: Cortesía

Fue soldado profesional del Ejército Nacional. Es del municipio de Zarzal, en Valle del Cauca. Tiene 40 años.



El mercenario fue capturado por la Policía de Haití, que además incautó armas, municiones y otros elementos, incluido el servidor de la cámara de vigilancia de la residencia del presidente y su chequera personal.



(Le recomendamos: Mercenarios colombianos: entrenados, baratos y muchos disponibles)



En total, la necropsia del presidente de Haití muestra que murió tras 12 impactos de bala, algunos de fusil y otros de pistola 9 mm. Además, fracturas en uno de sus brazos y en su pie derecho.



Se conoció, también, que "los mercenarios estaban en Haití desde hace cerca de tres meses", dijo el detenido James Solages, según declaró al periódico el juez de paz Clément Noël, quien interrogó a dos de los detenidos.

Alejandro Giraldo Zapata

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Giraldo Zapata Foto: Cortesía

Figura que fue soldado profesional del Ejército Nacional Nacional de Colombia. Nació en la ciudad de Medellín, Antioquia, y tiene 41 años de edad.



En la operación contra el grupo se hallaron 109 billetes de US$ 20; 100 billetes de US$ 100; 99 billetes de US$ 100; 100 billetes de US$ 100: 100 billetes de US$ 50; 32 billetes de US$ 100. También, un chaleco antibalas, dos placas de vehículo de alquiler y el contrato de alquiler del vehículo hecho con Avis el 6 de julio y muchos teléfonos celulares.



(Además: 'Autores intelectuales podrían matar a mercenarios colombianos')



El embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, advirtió que lo primordial es determinar quiénes son los autores intelectuales, la médula espinal del "grupo interno de Haití que paga para realizar esta acto".

Duberney Capador Giraldo

Facebook Twitter Linkedin

Duberney Capador Giraldo Foto: Cortesía

Fue sargento viceprimero del Ejército Nacional. Nació en Armenia, Quindío. Tiene 40 años. Se vinculó a las Fuerzas Militares el 8 de junio de 1990.



Capador Giraldo fue uno de los dos colombianos que murieron tras el ataque al presidente de Haití, según confirmaron las autoridades de ese país.



Con Romero Medina fueron abatidos en la Rue Pinchinat, en Pétion, muy cerca de la residencia presidencial, de donde intentaban escapar del cerco que las autoridades de ese país realizaron.



(También: Exclusivo: así llegaron a Haití implicados en crimen del Presidente)



De otro lado, al presidente lo hallaron "acostado boca arriba, pantalón azul, camisa blanca manchada de sangre, boca abierta, ojo izquierdo perforado. Vimos un agujero de bala en la frente, uno en cada pezón, tres en la cadera, uno en el abdomen", relató el juez de paz.

Mauricio Grosso Guarín

Facebook Twitter Linkedin

Manuel Grosso. Foto: Redes sociales

Fue soldado profesional del Ejército Nacional de Colombia. Nació en el municipio de Sogamoso, departamento de Boyacá, y tiene 41 años.



Se conoció que Grosso llegó a Haití el 6 de junio de 2021, desde Punta Cana, en República Dominicana.



En Facebook, Mauricio Grosso Guarín publicó varias fotos de sus viajes para esa misma fecha, 6 de junio de este año.



Se conoció que pasó la frontera entre República Dominicana y Haití a los pocos días con otros cuatro colombianos, haciendo inteligencia para el ataque.



(Siga leyendo: Él es Manuel Grosso, uno de los detenidos por magnicidio en Haití)

Otros capturados

Naiser Franco Castañeda, soldado profesional retirado (Capturado).



Ángel Mario Yarce Sierra, sargento viceprimero retirado (Capturado).



Carlos Giovanni Guerrero, teniente coronel retirado (Capturado).



Germán Alejandro Rivera García, capitán retirado (Capturado).



Enalbert Vargas Gómez, soldado profesional retirado (Capturado).



Jhon Jairo Suárez Alegría, soldado profesional retirado (Capturado).



Francisco Eladio Uribe Ochoa, soldado profesional retirado (Capturado).

Facebook Twitter Linkedin

Ellos son los otros colombianos capturados en Haití. Foto: Policía Nacional





JUSTICIA