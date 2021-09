Duberney Capador 'fue asesinado con tiro de gracia por la Policía de Haití'

“Fue herido levemente el señor Duberney Capador Giraldo con esquirla de granada alojada en su cadera, quien quedó en el lugar de los hechos con vida y con la asistencia que le prestó un enfermero; posteriormente fue torturado y asesinado con tiro de gracia por miembro de la Policía Nacional de Haití”.



La afirmación se lee en una carta (con fecha del 6 de septiembre) que firmaron y enviaron desde Puerto Príncipe (Haití) los 18 colombianos capturados por el homicidio del presidente Jovenel Moïse, en la que hacen graves denuncias sobre los hechos que rodearon la muerte de tres connacionales en la reacción de las autoridades haitianas y la reiterativa violación de sus derechos.



"Al manifestar su intención de rendirse fue asesinado el señor Javier Mauricio Romero con una granada de mano, se encontraba sin armamento y en estado de indefensión", afirman los militares en retiro en la misiva.



Sobre la muerte de Garzón confirman que la misma fue accidental. "Al intentar huir para salvar su vida, ante la negativa de la policía haitiana de aceptar nuestra rendición, muere el señor Miguel Garzón, quien se dispara accidentalmente al intentar saltar una pared para preservar su vida".



En la denuncia, los 18 hombres destacan: "Es importante informar que en ningún momento opusimos resistencia tomando a la policía haitiana (...), ningún miembro de la policía haitiana resultó herido o muerto, ya que nunca fue nuestro objetivo herir o acabar con la vida de ninguna persona en el país".



Y solicitan "que al cuerpo de Duverney Capador se le haga una necropsia exhaustiva que confirme nuestra denuncia, que fue torturado y asesinado con tiro de gracia".





'Fuimos engañados'

Duberney Capador aparece con la dotación que, según su hermana, le dio la empresa de seguridad para la que fue a trabajar a Haití. Foto: Archivo familiar

De igual forma, los militares en retiro aseguran que son inocentes, que fueron engañados, pero no aclaran los hechos que rodearon la muerte del presidente Jovenel Moïse.



"Manifestamos a todos ustedes nuestra inocencia, somos colombianos de bien con una vida de servicio a Colombia; fuimos engañados por personas y empresas en Estados Unidos y Haití, que buscan inculparnos de unos hechos de los que no somos responsables. No permitan que se cometa una injusticia", aseguran.



Los capturados afirman en la carta que "las declaraciones dadas a la policía judicial fueron bajo tortura, amenazas de tortura y coacción, sin abogado presente".



Y denuncian que "los investigadores de la policía judicial ya tenían las declaraciones listas antes de entrevistar a los detenidos, requiriéndolos solo para firmar el documento sin saber su contenido, ya que se encuentra en otro idioma".



Derecho de petición

La carta, conocida por EL TIEMPO, es la base de un derecho de petición que interpuso el 9 de septiembre el abogado Juan Pablo Quintero, dirigido al presidente Iván Duque; la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez; la congresista María Fernanda Cabal y delegados internacionales como Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia; Cristóbal Dupouy, embajador de la OEA en Haití; Patricia Llombart Cussac, jefe de la delegación de la Unión Europea en Colombia, y Philip Goldberg, embajador de Estados Unidos en Colombia.



La finalidad de brindar una efectiva protección de los derechos humanos y garantías procesales que le asisten a los 20 capturados que se encuentran en Puerto Príncipe (Haití) FACEBOOK

TWITTER

El abogado Quintero en el derecho de petición refiere los hechos registrados en Puerto Príncipe entre el 7 y 8 de julio y afirma que “desde el día de su detención se han venido presentando violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales y garantías procesales, ya que dos meses después de su detención no cuentan con un profesional del derecho en defensa de sus intereses, no se ha impartido la debida legalidad a su captura, no se ha comenzado un debido juicio en donde se materialicen y garanticen sus derechos fundamentales a la defensa y el debido proceso”.



El abogado solicita una intervención activa de todas las entidades, organizaciones internacionales para la defensa de los derechos humanos, delegados, embajadores y "congresistas antes mencionados con la finalidad de brindar una efectiva protección de los derechos humanos y garantías procesales que le asisten a los 20 capturados que se encuentran en Puerto Príncipe (Haití) como consecuencia de los hechos ocurridos el día 7 de julio del presente año".



Y anexan la carta con las denuncias de cada uno de los capturados, en las que sustentan la violación a sus derechos.

'Un grito desesperado de auxilio humanitario'

Los capturados reiteran que su sitio de reclusión está "infestado de ratas, moscas y cucarachas". "Soportamos olores nauseabundos que paulatinamente están causando enfermedades respiratorias", dicen.

Wendelle Coq Thélot asumiría la presidencia de Haití. Foto: Policía de Haití

Señalan que las condiciones sanitarias son deplorables porque en la cárcel "no hay sanitarios, por lo que vivimos rodeados de excremento humano y basuras a menos de 2 metros de distancia".



Según sostienen en la misiva, no consumen agua potable y les dan una comida al día, por lo que algunos han perdido hasta 20 kilos de peso.



Frente a su situación judicial se declaran preocupados, ya que afirman que tras "dos meses de detención no sabemos cuáles son los cargos que se nos imputan. No contamos con abogado. No hemos sido puestos a disposición de un juez que legalice la captura. Se nos ha impedido llamar a nuestras familias para coordinar nuestra defensa, ya que nos encontramos completamente aislados".



Resaltan que están cerca de iniciar un juicio y no tienen abogado, situación que se complica por el idioma.



"La ley haitiana contempla la figura del habeas corpus expresa, que se debe poner a los capturados ante autoridad judicial en un término de 48 horas, llevamos dos meses detenidos y esto no ha sucedido", dicen, y reiteran que se les ha violado el debido proceso y su derecho a la defensa.



"Hacemos a los destinatarios de este documento, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a nuestras familias, a la comunidad internacional, medios de comunicación, un grito desesperado de auxilio humanitario, solicitamos respetuosamente una comisión de verificación a estas graves denuncias. Solicitamos una verificación y acompañamiento al proceso que se adelanta en nuestra contra, ya que hasta el momento se nos han violado todas las garantías y derechos procesales y se ha empleado la tortura como forma de obtener declaraciones", resaltan en la carta de 11 páginas.



También piden la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con medidas cautelares que obliguen al Estado haitiano a garantizar su vida e integridad física dentro y fuera de la prisión donde se encuentran recluidos.



Asimismo, aseguran que quien los ha sometido a toda clase de torturas y vejaciones es "uno de los investigadores principales de la oficina de homicidios de la policía judicial haitiana, que en forma sistemática, fría, calculada e inhumana nos torturó. Resaltamos que la forma cómo lo hizo, los elementos empleados y las partes del cuerpo torturadas demuestran que es un “profesional” en torturar seres humanos".

Vejámenes y torturas

EL TIEMPO publica de forma textual las denuncias que cada uno de los capturados hace a nombre propio durante su captura y días de cautiverio porque forman parte de la carta que hicieron llegar y porque es su decisión que se den a conocer.



Edwin Enrique Blanquicet Rodríguez. "Fue capturado sin armamento por la policía de Haití, recibió un golpe en su cara que fracturó su tabique, luego fue arrojado por este policía a la población civil para que fuera linchado, le propiciaron 16 machetazos en su cabeza y brazos. Uno de estos dañó permanentemente un tendón de su mano derecha y le facturó uno de sus dedos".



Juan Carlos Yepes. "Fue capturado por la policía de Haití, sin armamento, fue arrojado a la población civil para su linchamiento, le propinaron un botellazo en la cabeza, lo amarraron del cuello y lo arrastraron por el piso, esposado, amarrado, recibiendo una brutal golpiza en todo su cuerpo, fue amenazado de muerte por la policía".



Francisco Eladio Uribe. "Recibió un golpe contundente con una almádana a la altura de la columna vertebral, le reventaron un oído de un golpe y le propinaron una brutal golpiza en todo su cuerpo por parte de la policía judicial. Fue estrellado contra las paredes".



Carlos Guerrero."Recibió golpes contundentes en su cara y cuerpo, capturado sin armamento; una vez esposado fue estrellado contra las paredes y amenazado de muerte por la policía judicial".



Gersein Mendivelso Jaimes. "Fue detenido e interrogado por la policía judicial, torturado, esposado con las manos atrás, puesto en posición de sentadilla y pateado en los testículos en múltiples ocasiones. Sus testículos estuvieron inflamados y orinó sangre por una semana; no recibió atención médica".



Jhon Jader Andela. "Fue capturado sin armamento y golpeado brutalmente por la policía haitiana en la cabeza, cara, costillas y testículos. Permaneció un mes con dificultad respiratoria a causa de los golpes. No recibió atención médica".



Enalber Valber Vargas Gómez. "Se encontraba sin armamento en el momento de su captura, fue golpeado brutalmente por la policía haitiana. Una vez en las instalaciones de la policía judicial, encontrándose esposado, fue, nuevamente, golpeado brutalmente, recibió una patada en su boca partiéndole dos de sus dientes frontales, presenta insensibilidad en sus manos por el uso prolongado y apretado de las esposas. (24 días por 24 horas)".



Álex Miguel Peña. "Fue capturado sin armamento, esposado con las manos atrás y golpeado brutalmente en la cara, costillas, abdomen y testículos. Sufre de tensión alta, no recibe los medicamentos necesarios en forma oportuna, lo que es un riesgo para su vida".

Manuel Antonio Grosso. "Fue capturado sin armamento. En las instalaciones de la policía judicial fue esposado, torturado, golpeado innumerables veces en los testículos, costillas y estómago. Sus testículos fueron quemados con un aerosol y un encendedor, fue tirado al piso y golpeado en la cara, recibió amenazas de muerte por parte de la policía, quienes le manifestaron que en Haití no existen los derechos humanos y podían hacer lo que quisieran".



Jhon Jairo Ramírez Gómez. "Fue arrestado sin armamento por la Policía Nacional y lanzado a la población civil para su linchamiento, fue torturado, golpeado brutalmente en todo su cuerpo, su pie derecho fue quemado con aceite caliente generándole una quemadura de tercer grado. Posteriormente, en las instalaciones de la policía judicial fue desnudado, golpeado brutalmente de nuevo en todo su cuerpo. Debido a las mínimas condiciones de higiene del calabozo de la policía judicial y a la negligencia por no llevarlo oportunamente al médico, su pie se infectó gravemente".



Jhon Jairo Suárez Alegría. "Fue capturado sin armamento, esposado con las manos atrás, golpeado con patadas y puños en todo su cuerpo. En las instalaciones de la policía judicial fue amenazado de muerte".



Germán Alejandro Rivera García. "Fue capturado sin armamento, esposado con las manos atrás, en las instalaciones de la policía judicial fue torturado sistemáticamente, puesto en posición de sentadilla, pateado en el ano y los testículos por más de una hora. Sufrió golpes contundentes en la parte interna de sus muslos generándole hematomas por más de un mes, le partieron las uñas de su pie derecho con golpes propinados con una grapadora; recibió múltiples golpes con esposas y otros objetos metálicos en sus tobillos, los cuales, además del inmenso dolor, le generaron dificultades permanentes para caminar; recibió golpes contundentes con objetos metálicos en su pie izquierdo, que le ocasionaron heridas abiertas, lo que generó una gran infección por las mínimas condiciones de higiene de la celda. Recibió golpes en su cara y frente que generaron hematomas. Fue amenazado de muerte y demás torturas. Defecó y orinó sangre por más de una semana".



Jheymer Alberto Carmona. "Fue capturado sin armamento, esposado, recibió dos patadas en su cabeza en las instalaciones de la policía judicial. Recibió amenazas de muerte y tortura por parte de los policías".



Víctor Albeiro Pineda Carmona. "Fue capturado sin armamento, fue esposado en las instalaciones de la policía judicial, donde recibió fuertes golpes en las costillas, testículos y abdomen; fue amenazado con una muerte lenta y dolorosa, ya que según la policía judicial en Haití no existen los derechos humanos. Por respeto a su familia nos abstenemos denunciar en este documento otras torturas y vejámenes a los que fue sometido, pero que se denunciarán a la comisión verificadora".



Naisser Franco Castañeda. "Fue capturado sin armamento. Estando esposado recibió dos golpes de fusil en la cabeza que le generaron 2 heridas abiertas. La policía permitió que civiles le proporcionaran 6 puñaladas en la parte izquierda de su espalda y golpes con un martillo en su cabeza que le generaron heridas abiertas. Fue arrojado desde el vehículo policial al pavimento estando esposado de pies y manos. Durante las declaraciones dadas a dos miembros de Interpol Colombia fue amenazado con no volver a ver a su familia, que las cárceles en Haití no eran como en Colombia y que no garantizaban su vida".



Ángel Mario Yarce. "Fue capturado sin armamento. Una vez esposado fue golpeado con un fusil en la cabeza, que le género dos heridas abiertas. La policía permitió que le golpearan con un martillo en la cabeza y lo apuñalaran ocasionándole múltiples heridas abiertas".



Alejandro Giraldo Zapata. "Recibió golpes contundentes en todo su cuerpo. Estando arrestado y esposado lo amenazaron de muerte y torturas".



Neil Cáceres Durán. "Fue capturado sin armamento, fue víctima de golpes por parte de la policía judicial en todo su cuerpo, estando esposado fue tirado al piso y un policía judicial saltaba encima de él".

