RansomHouse es el grupo de ciberdelincuentes que atacó el pasado 28 de noviembre la estructura tecnológica de Keralty, grupo al que pertenecen las EPS Sanitas y Colsanitas. Recientemente, dicho grupo criminal compartió información privada de los afiliados a la primera empresa prestadora de salud mencionada.



A través del grupo de Telegram del grupo de cibercriminales se envió un enlace con acceso restringido en el que se compartía un archivo con 13 carpetas que contenían información privada de la compañía.



Fueron revelados datos de alto valor como información de sus proveedores y clientes, como nombre, números del documento de identidad y fechas de pago. De igual forma, también se filtró información sobre la parte contable de la EPS Sanitas, según reveló el diario 'El Colombiano'.



RansomHouse publica datos robados de compañía Keralty. En línea algunos datos privados de pacientes, proveedores y trabajadores

La revelación de información el el grupo de RansomHouse generó la reacción de algunos de sus integrantes que reprocharon las acciones de los hackers debido al impacto negativo que el ciberataque ha tenido a los usuarios de Sanitas.



No obstante, los ciberdelincuentes afirmaron que la demora de tres semanas a la que se han enfrentado los afiliados afectados es culpa de la EPS, pues según ellos, Sanitas habría podido volver a la normalidad en cuatro horas, pero no lo han hecho porque no les importan sus clientes.

Afectaciones a los afiliados

Si bien la EPS en cuestión ha dispuesto de nuevos canales de atención para hacer frente a la contingencia, son muchos los afiliados de Sanitas que siguen siendo negativamente afectados por el ataque.



Como informó EL TIEMPO, hay usuarios que se quejan porque los tiempos de atención en la EPS se han llegado a duplicar -triplicar, en algunos casos-, "hasta el punto en que han tenido que estar un día entero esperando a que les den respuesta a sus solicitudes".

De igual forma, el tiempo de entrega de medicamentos, al no haber sistema, estos deben ser autorizados y entregados en persona, lo que ha generado graves congestiones en las farmacéuticas afiliadas a Sanitas.

